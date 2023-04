(em atualização)

Os franceses começaram a reagir à decisão do Conselho Constitucional, que deu esta sexta-feira luz verde aos pontos essenciais da reforma da lei das pensões, que inclui a polémica medida do aumento da idade de reforma dos 62 para 64 anos.

Este é o 13.º dia de protestos em França contra esta reforma legislativa. Ao longo da tarde, os franceses começaram a mostrar o descontentamento com o parecer dos “nove sábios”.

“Constitucional ou não, não queremos esta lei!” são algumas das palavras de ordem ouvidas em Paris, citadas pelo jornal Figaro. Na capital do Paris, alguns manifestantes estão a reunir-se em frente ao Palácio Hôtel de Ville, um dos pontos mais icónicos da cidade. Há também registo de algumas bicicletas incendiadas na Rue de Rivoli.

O Figaro refere que algumas pessoas tentaram dirigir-se para o Conselho Constitucional, para mostrar o seu descontentamento, mas foram impedidos pela polícia. Há registo de mais protestos na direção do Palácio da Bastilha.

Além de Paris, há também registo de protestos em Nantes e Lyon. Em Nantes, cerca de 400 pessoas juntaram-se para contestar a decisão do Conselho Constitucional e o Figaro refere que alguns caixotes do lixo foram incendiados. Em Lyon, as autoridades tiveram de recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.