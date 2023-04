O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse, esta sexta-feira, que a Ucrânia é um “país financeiramente inexistente”. Numa entrevista à Rádio Kossuth, o líder húngaro sublinhou que, no momento em que os Estados Unidos e a Europa deixaram de apoiar Kiev, o “conflito vai acabar”.

“Nós pagamos pensões ucranianas, salários, saúde. É claro que isso não pode continuar indefinidamente”, assinalou.

Para mais, Viktor Orbán acusou os Estados Unidos de quererem “envolver a Hungria” na guerra da Ucrânia, mas assegurou que Budapeste não participará no conflito de nenhuma forma.

Contudo, o primeiro-ministro garantiu que Washignton continua a ser um “amigo” e um “importante aliado” de Budapeste. Assim sendo, as relações entre os dois países devem “superar” essas divergências sobre a Ucrânia.

Na entrevista, o primeiro-ministro húngaro ressalvou, no entanto, que a relação entre os dois países é mais fácil com um líder republicano do que com um democrata.

Relativamente a França, o chefe do executivo da Hungria vê com bons olhos a aproximação entre Emmanuel Macron e Viktor Orbán, considerando positivo que “dois amigos” se reúnam.

As palavras do primeiro-ministro da Hungria foram elogiadas pelo vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-Presidente, Dmitry Medvedev: “Muito bem”. Na sua conta do Telegram, o aliado de Putin aplaudiu a posição do primeiro-ministro húngaro, dizendo que as suas palavras revelavam “ousadia”.

“Só acrescentamos que, assim que o financiamento ocidental terminar, a própria Ucrânia terminará”, rematou Dmitry Medvedev.