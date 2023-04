Além de Christine Ourmières-Widener, também Stéphanie Sá Silva, mulher de Fernando Medina, e Alexandra Reis, que saiu da empresa com uma indemnização de 500 mil euros, usaram os carros e os respetivos motoristas para fins pessoais, noticia o Dinheiro Vivo.

A prática que foi divulgada por um motorista e confirmada pela ex-CEO da companhia aérea, na comissão de inquérito parlamentar à gestão da TAP, era habitual no seio dos administradores da TAP.

Uma fonte citada pelo Dinheiro Vivo revela que o carro da mulher de Fernando Medina, que abandonou as funções de diretora jurídica da TAP quando o ex-presidente da câmara de Lisboa assumiu o cargo de ministro das Finanças, estava até personalizado com suportes de bicicleta no tejadilho. Mais do que isso, o agora governante também conduzia a carrinha Peugeot 308 a que a trabalhadora da TAP tinha direito.

Já Alexandra Reis, que criticou a conduta alegadamente apenas levada a cabo por Christine Ourmières-Widener, também terá recorrido aos serviços dos motoristas da TAP para que levassem os filhos até à academia do Sporting onde jogavam futebol e para várias emergências familiares.

O Dinheiro Vivo releva ainda que Gonçalo Pires, administrador financeiro, também entra no lote de quem pediu deslocações pessoais, nomeadamente para que os filhos fossem levados ao colégio, e que uma outra diretora chegou mesmo a pedir um carro maior devido à falta de espaço para a família.