É uma substância que, quando domina o corpo de um atleta, este não testa positivo nos testes anti-doping. A vitória no clássico caiu que nem uma injeção no FC Porto. Ganhar ao Benfica foi o x-factor de que os dragões precisavam para colocar a mexer no sistema circulatório uma vontade ainda maior de chegar ao primeiro lugar. Os dragões saíram da Luz com sete pontos de desvantagem para o Benfica, mas, a meia hora do encontro contra o Santa Clara começar, os azuis e brancos pareciam uma equipa de xadrez. É fácil de justificar: os dragões estavam uma jogada à frente dos adversários.

Não, não é do Santa Clara que se está a falar, mas sim do Benfica. As aspirações do FC Porto estavam a jogar em Chaves e quando se soube que os encarnados tinham perdido por 1-0, tudo aquilo que se estava a antever deixou de fazer sentido uma vez que a exigência tinha acabado de subir. Com o cruzamento do fator x com o y, estava encontrado o ponto ideal para os dragões ficarem a quatro pontos do Benfica. As contas começaram a fazer-se e o FC Porto iniciou a viagem para o topo que, tal como o cenário estava montado, era certo que não ficaria concluída nesta jornada.

Sem a possibilidade de fazer a vitória valer mais do que três pontos e saltar automaticamente para o primeiro lugar, Sérgio Conceição usou um motor que se tem revelado rápido para, pelo menos, se adiantar ao Santa Clara na luta pela vitória. O FC Porto apresentou a fórmula que se revelou vencedora na Luz. Com a nuance de não contar com Taremi e Grujic, ambos castigados, na frente, Toni Martínez rendeu o iraniano e Eustáquio o sérvio. João Mário não entrou nas contas devido a lesão. Nas dinâmicas ofensivas do FC Porto, mais evidentes por a equipa ter passado muito mais tempo a atacar do que a defender, Otávio e Pepê confundiram as posições desenhadas no papel com aquelas que o jogo pedia que ocupassem. A frequência com que ambos se colocaram no corredor central, fazia com que os dragões tivessem uma forte presença no espaço em frente à defesa. Numa zona mais recuada, Eustáquio iniciava a construção numa posição mais lateralizada para tentar chamar a pressão e desbloquear espaço para os homens entre linhas.

