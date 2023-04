Albino Ramos, o candidato da linha de continuidade da Iniciativa Liberal no Porto, venceu as eleições e é o novo coordenador do núcleo local. A diferença de 11 votos em 143 eleitores (num universo de 600 membros) foi suficiente para que a Comissão Executiva de Rui Rocha arrancasse uma vitória naquele que é um dos principais núcleos a nível nacional.

O sucessor de Ricardo Gouveia venceu com 77 votos, contra os 66 de Hugo Condesa — um resultado que é o mais do dobro daquele que Tiago Mayan Gonçalves conseguiu há um ano. Por outras palavras: enquanto a corrente que está alinhada com a direção obteve um número de votos muito equivalente a 2022 (tinha conquistado 78 votos), a oposição mais do que duplicou o seu resultado anterior.

Hugo Condesa tinha ao seu lado o vereador Ricardo Valente, que também estava na lista do ex-candidato presidencial nas últimas eleições, e arrecadava apoios de vários nomes ligados a Carla Castro, apresentando-se como uma “alternativa” à continuidade que Albino Ramos representa. Feitas as contas, esta pode ser considerada mais uma derrota para as visões alternativas à liderança que existem dentro do partido.

O novo coordenador da IL no Porto já estava na equipa de coordenação de Ricardo Gouveia, que por sua vez tinha sucedido a Pedro Schuller, um dos membros da Comissão Executiva de Rui Rocha. Albino Ramos é também conselheiro nacional do partido, tendo sido eleito na lista encabeçada por Mariana Leitão.

Antes das eleições, Albino Ramos tinha revelado ao Observador que os objetivos desta liderança eram “diferentes” do grupo de coordenação local de que fez parte, principalmente devido ao timing e à necessidade de foco na “preparação de uma proposta autárquica“.

Nesse seguimento, uma das promessas eleitorais de Albino Ramos é que a IL vá sozinha a votos no Porto pela primeira vez: “Nunca fomos a votos no Porto e é isso que os membros e os portuenses ambicionam, é importante ter a IL no boletim de voto”, disse na altura ao Observador.

Albino Ramos considera que “Portugal precisa de uma revolução liberal” e que o Porto “deve liderar essa transformação profunda” no país. “Sempre foi assim e desta vez não será diferente. Tem de ser a partir do Porto que emerge uma visão alternativa, que se ramifique por todo o país, que fomente uma cultura de cidadãos verdadeiramente livres, que combata o centralismo que nos condena à estagnação e que ajude a liderar uma mudança generalizada que garanta um futuro melhor a todos os portugueses”, escreveu no texto de apresentação da candidatura que o consagrou o novo coordenador do núcleo da IL/Porto.