O futebol é tudo menos lógico e previsível. Numa semana muda tudo, ou pode mudar muita coisa. Há uma semana, o Benfica era líder com 10 pontos de vantagem para o FC Porto e agora a vantagem pode vir a diminuir se as águias tropeçarem outra vez, depois de perderem o clássico na Luz. E os dragões apostam todas as fichas nisso. Os encarnados são os primeiros a entrar em campo neste sábado, depois de duas duras derrotas consecutivas, a última que complicou — e de que maneira — as contas de um eventual apuramento para as ‘meias’ da Champions. O adversário é o GD Chaves que está tranquilo a meio da tabela, mas não completamente descansado. Depois, com o cair da noite e já a saber o que o vento traz de terras flavienses, entra em campo o FC Porto que está há seis jogos sem conhecer o sabor da derrota e recebe um aflito Santa Clara que, pelo contrário, perde há oito consecutivos. A jornada 28 pode ser decisiva para as contas finais, este sábado jogam os principais candidatos e vai poder acompanhar tudo em direto na Rádio Observador.

A primeira parte da Emissão Especial Desporto arranca depois das 17h30, com atenções viradas para Trás-Os-Montes, com a ajuda do Mário Cagica, comentador ELEVEN, que é substituído por Augusto Inácio nos comentários quando a noite cair e os olhares se centrarem na Cidade Invicta, os dois deixam tudo resumido em duas edições de Relatório de Jogo. O ex-árbitro internacional Pedro Henriques analisa ao segundo todos os lances duvidosos de cada jogo e assina o balanço do trabalho da equipa de arbitragem em mais uma edição do Sem Falta. E, como sempre, na Rádio Observador também temos bancada: o humorista João Pinto torce para que o Benfica não tropece pela terceira vez consecutiva e o portista Luís Pinto Coelho espera voltar a encolher distâncias para o líder.

A coordenação desta emissão de desporto fica a cargo de Hugo Silva. O relato da partida no Municipal de Chaves fica a cargo de Ricardo Loureiro e João Pedro Vieira, enquanto que no Estádio do Dragão vai ouvir as vozes do João Filipe Cruz e do Pedro Fernandes.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.