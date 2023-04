Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

No seu discurso diário em vídeo, Volodymyr Zelensky reagiu ao bombardeamento russo em Sloviansk que matou oito pessoas e feriu 21. O Presidente ucraniano ofereceu condolências às famílias das vítimas e garantiu que “tudo está a ser feito” para salvar as pessoas que ainda estão debaixo dos escombros

Ao mesmo tempo, Zelensky tornou a não poupar nas críticas aos “terroristas” russos e aos seus repetidos ataques a alvos civis:

Não houve uma hora que passasse nesta semana antes da Páscoa (Ortodoxa) sem assassinatos e terror russo. Este é um estado maléfico, e vai perder. Vencer é o nosso dever para com a humanidade. E vamos vencer”, declarou Zelensky.

Tal como já tinha feito no Twitter, o chefe de Estado ucraniano assinalou a conversa telefónica mantida esta sexta-feira com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, a quem agradeceu por ter condenado o vídeo da aparente decapitação de um soldado ucraniano em cativeiro.

Além do vídeo, os dois governantes falaram ainda sobre o apoio militar de Downing Street à Ucrânia. “Discutimos armamento para os nossos soldados — o que acordámos com a Grande Bretanha, e o que nos ajudará a completar os nossos passos”. O Presidente ucraniano acrescentou também que foi discutido o “acelerar” do processo de entrega de armamento.

No mesmo dia em que se reuniu com membros do governo e do parlamento ucraniano para discutir os próximos passos no processo de adesão da Ucrânia à NATO, Zelensky considerou “óbvio” que o lugar da Ucrânia é na aliança atlântica, lançando ainda um repto à organização: “Não queremos as ilusões de sempre, que até agora têm atrasado a nossa adesão à aliança e continuam a desperdiçar o tempo da Ucrânia e dos seus parceiros. Estamos a levar a cabo os passos apropriados”.