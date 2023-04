É o segundo romance de Augusto Abelaira e foi publicado pela primeira vez em 1960, em pleno Estado Novo em Portugal. O autor, que nasceu em 1926 e morreu em 2003, foi um activo oponente ao regime salazarista e, na criação literária, destacou-se na estética neo-realista. Aqui, entende-se que a obra não foge ao contexto, estando como pano de fundo o Portugal de então. E, pelo meio, o autor usava a ironia como ferramenta de escrita, criando personagens que se opunham às ideologias de esquerda.

Em Os desertores, Abelaira entrelaça componentes da narrativa que criam dinâmica na leitura, uma vez que a narração na terceira pessoa não põe o leitor em permanência na cabeça do narrador. Pelo contrário, como os diálogos ocupam uma parte considerável do livro, o leitor vai saltitando entre a ideia de lhe estar a ser contada uma história e de estar a vê-la. Além disso, há permanentes indicações cénicas, uma técnica que vai contribuindo para a imagética da leitura. Assim, percebe-se o intuito que sustenta a escrita: recorrer a ferramentas que permitam uma visualização constante da matéria, sem abdicar do discurso indirecto permanente.

Aqui, temos a vida de um grupo de jovens que, no Portugal coetâneo de então, se vai compondo. Não é que haja um enredo claro, que o romance seja um caminho a direito entre o ponto A e o ponto B. Pelo contrário, o romance vai explorando as dinâmicas interpessoais, mais parecendo cristalizar o momento que retrata do que querendo chegar a um fim objectivo. Se o leitor procurar um fim, contudo, terá de ir pelo fim subjectivo do sentido, não pelo objectivo do enredo: à medida que a vida avança, as personagens rendem-se à rotina. Adivirá daí o título, já que estas desertam dos destinos a que se tinham proposto. Ora, isto nem parece coisa pouca nem será coisa casual. Faz, aliás, parte da prática da época, em que até a estética estava associada a um programa ideológico.

