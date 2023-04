Uma jovem de 19 anos morreu durante a madrugada deste domingo em Albufeira, no Algarve, vítima de “agressão com arma branca”, confirmou fonte do comando da Proteção Civil de Faro ao Jornal de Notícias.

A adolescente foi esfaqueada na zona do pescoço e tórax. A arma foi atirada para o telhado de um estabelecimento e depois recuperada pela GNR. Uma mulher e um homem foram detidos durante a manhã por suspeita de estarem envolvidos, referiu o Jornal de Notícias. Terão fugido do local após o ataque.

O óbito foi declarado no local, a Avenida Francisco Sá Carneiro, uma conhecida zona de bares, pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Os bombeiros e o INEM tentaram ainda reanimar a vítima, mas sem sucesso.

A GNR mobilizou três viaturas e 12 operacionais.

Artigo atualiado às 10h15