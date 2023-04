Durante meia hora, tudo parecia um sonho. Após sete vitórias consecutivas na Premier League, o Arsenal foi a Anfield dar uma lição de classe e maturidade num clássico que não ganhava há mais de uma década, esteve com dois golos de vantagem e dominava por completo a partida perante a ansiedade crescente dos adeptos do Liverpool. Depois, tudo se esfumou. Ramsdale ainda evitou males maiores entre uma grande penalidade falhada por Salah mas o 2-2 de Firmino a cinco minutos do final relançou de vez a decisão da Liga inglesa. Com uma nuance: a partir daí, e ao contrário do que aconteceu ao longo de várias jornadas, o Manchester City dependia também apenas de si para revalidar o título de campeão. Começaram a soar os alarmes.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.