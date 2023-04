Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de um tiroteio num parque em Louisville, no estado norte-americano do Kentucky.

As autoridades foram chamadas ao Chickasaw Park pelas 21h deste sábado (menos cinco horas em Lisboa), onde centenas de pessoas estavam reunidas. “Alguém começou a disparar contra a multidão, atingindo pelo menos seis pessoas”, informou a Polícia Metropolitana de Louisville numa conferência de imprensa, segundo a CNN.

Duas pessoas foram declaradas mortas no local. Quatro feridos foram transportados para o hospital local. Uma pessoa está em estado grave, disse o vice-chefe da polícia de Louisville, Paul Humphrey.

A polícia desconhece, por enquanto, a autoridade do atirador. Humphrey esclareceu que as autoridades ainda não tinham sido capazes de identificar algum suspeito ou determinar os motivos do incidente.

O tiroteio deste sábado acontece uma semana depois de um homem ter entrado num banco no centro de Louisville e ter disparado aleatoriamente contra os funcionários, provocando quatro vítimas mortais e oito feridos. O responsável pelo ataque, Connor Sturgeon, de 25 anos, foi abatido pelas autoridades.