A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili, suspeita de estar envolvida no caso de corrupção “Qatargate”, assumiu a um jornal grego que não regressará ao seu país até que a sua inocência seja reconhecida.

“Se não conseguir convencer a justiça belga da minha inocência, jamais regressarei ao meu país de origem”, assumiu a eurodeputada socialista ao jornal grego To Vima, que publicou as suas declarações na edição de fim de semana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Eva Kaili é suspeita de ter intercedido a favor de potências estrangeiras, incluindo o Qatar, nas decisões do Parlamento Europeu, durante anos, em troca de pagamentos em dinheiro.

Após quatro meses em prisão preventiva na Bélgica, a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, está em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, desde sexta-feira passada. Desde meados de dezembro, aquando da abertura de uma investigação pelos tribunais belgas, que foi destituída das suas funções de vice-presidente do Parlamento Europeu.

“Em dezembro de 2022, quando fui informada, pela comunicação social, das acusações contra o meu companheiro e pai da minha filha, o meu mundo desabou”, disse ao jornal Eva Kaili.

O seu companheiro, Francesco Giorgi, assistente parlamentar, fez parte da primeira vaga de detenções feitas em 9 de dezembro, em Bruxelas, quando os investigadores encontraram 1,5 milhões de euros (ME) em dinheiro distribuído por sacos e malas.

“Em alguns momentos pensei colocar um fim a este suplício (…), mas pensar na minha filha segurou-me”, acrescentou a eurodeputada de 44 anos.