Três pessoas foram baleadas durante a madrugada deste domingo junto a um bar no Monte da Caparica, noticiou o Jornal de Notícias.

O incidente aconteceu perto das 6h, na Rua da Bela Vista, no Monte da Caparica. Um homem terá disparado contra as três vítimas, com idades compreendidas entre os 16 e os 27 anos, depois de uma discussão na rua, que envolveu mais pessoas.

A GNR foi chamada ao local, tendo encontrado apenas uma das vítimas, que foi assistida e transportada para o hospital, refere o Correio da Manhã. O suspeito encontra-se desaparecido.

De acordo com o mesmo jornal, foi só à chegada ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, que as autoridades perceberam que havia outros feridos, que se deslocaram até à unidade de saúde pelos seus próprios meios.

Nenhuma das vítimas corre risco de vida. A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.