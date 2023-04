A Volvo está a celebrar 96 anos de existência, quase um século de vida em defesa da vida nas estradas. “Os automóveis são conduzidos por pessoas. Por isso, tudo o que fizermos na Volvo deve contribuir, antes de mais, para a sua segurança”, defendiam os fundadores do construtor escandinavo, Assar Gabrielsson e Gustav Larson. E foi logo com esse princípio que, a 14 de Abril de 1927, saiu da linha de Lundby o ÖV4. O primeiro Volvo produzido na fábrica sueca de Lundby era um descapotável azul-escuro cuja carroçaria era construída sobre um quadro de madeira de faia e freixo, coberta com folha metálica. Nascia assim o “Jakob”, como o modelo viria a ser apelidado, e estava equipado com um motor de quatro cilindros. Noventa e seis anos depois, a Volvo volta a dar à luz e, agora, literalmente. Isto porque anunciou a estreia dos SunLike LED no EX90, um sistema de iluminação interior capaz de reproduzir a bordo a luz solar.

O primeiro Volvo saiu para a estrada às 10h00 de 14 de Abril de 1927. Veja aqui o ÖV4, de que foram produzidas 275 unidades entre 1927 e 1929 20 fotos

Os tempos mudam e o fabricante nórdico tem sido dos mais agéis a acompanhar essa mudança, como o prova o facto de ter sido dos primeiros a oferecer uma versão híbrida plug-in em todos os modelos da sua gama. Mas o futuro pertence à electrificação total e é esse o rumo que a Volvo está a seguir, apostada em converter-se rapidamente num construtor de automóveis 100% eléctrico. Depois dos XC40 e C40 Recharge, vem aí o seu primeiro modelo projectado de raiz para acolher baterias e motores eléctricos, o EX90, que vai estrear uma série de tecnologias. Uma delas são os inéditos SunLike LED, solução que já é comum em alguns edifícios residenciais ou espaços públicos, como escolas, hospitais e museus, mas que até agora nunca foi utilizada na indústria automóvel. Significa isto que o Volvo Car Group vai ser o primeiro a oferecer “luz natural” nos seus modelos eléctricos de nova geração, o EX90 e o “mano” Polestar 3.

Qual é a vantagem? Desde logo, a diferenciação – como se espera, aliás, num topo de gama. O maior SUV a bateria da Volvo vai ver o seu interior ser iluminado por 72 LED especiais, fornecidos pela Seoul Semiconductor, que têm a capacidade de reproduzir a bordo um ambiente semelhante ao proporcionado pela luz do sol. Ao contrário dos LED convencionais, esta tecnologia é uma espécie de novo luxo que permite evidenciar o requinte no habitáculo, realçando a decoração interior como se esta estivesse a ser iluminada pelo sol, ou seja, com uma expressão de cor mais natural.

Ao utilizar o espectro de luz emitido pelos SunLike LED, os materiais progressivos e o design interior do Volvo EX90 destacam-se de uma forma ainda mais clara e sem distorção de cor”, explica o responsável pelas cores e materiais da equipa de design da Volvo, Dan Fidgett.

Mas os SunLike LED incorporados de série no EX90 não se esgotam numa função meramente decorativa. Segundo a marca, estas luzes – colocadas no tecto, chão, portas e porta-luvas – também resultam num maior conforto para os ocupantes. “Ao suprimir a exposição à luz-azul combinada com a luz não cintilante emitida pela cabine interior é possível ajudar a reduzir a fadiga ocular e as dores de cabeça associadas a tal exposição”, sublinha a Volvo.

Resta esperar para ver se assim é, algo que só poderemos mesmo confirmar no final de 2023, ou o mais tardar no início do próximo ano, altura em que devem começar a chegar ao mercado as primeiras unidades do EX90.