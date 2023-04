Os deputados do Chega vão estar dentro do plenário no dia em que Lula da Silva discursa na Assembleia da República. André Ventura prometeu que o partido fará uma “ação firme dentro do plenário naquele dia”, mas recusa-se a deixar os lugares vazios: “Era o que faltava que Lula da Silva me tirasse o meu lugar de deputado.”

À entrada das jornadas parlamentares do Chega, em Évora, o presidente do Chega afirmou que “não teme nenhum incidente diplomático” por ter a certeza de que o partido “tem razão”, mas recordou que haver´á um “protesto na rua contra a presença de Lula da Silva” e uma “ação firme” dentro do plenário.

“Não vai ser um dia bonito no Parlamento e lamento que se tenha insistido isto, mas enquanto o sinónimo de corrupção estiver no Parlamento será sinónimo de luta sem tréguas”, disse, referindo-se a Lula da Silva e sublinhando que o Presidente do Brasil é “um dos indivíduos mais responsáveis pela corrupção luso-brasileira”.

E deixou ainda um aviso: “Se o presidente da Assembleia da República não gostar do que tenho para dizer é um problema que terá para resolver.”

André Ventura insistiu que a visita de Lula “é uma vergonha” e que a associação à data do 25 de Abril “envergonha ainda mais”, pelo que recusa que peçam que se aplauda o Presidente do Brasil, que acusou de ter “as mãos manchadas de corrupção”.

“Dizer que vem a Portugal e vai ser aplaudido é uma vergonha. IL diz que não vai estar nem deixar de estar, PSD diz que não concorda com a Ucrânia, mas que vai lá estar por respeito de Estado — é a direita mariquinhas que temos e que se mantém neste limbo e que tem levado a esquerda a ganhar eleições”, realçou o líder do Chega.