As autoridades encontraram este domingo dois cadáveres em avançado estado de composição num apartamento em Linda-a-Velha, em Oeiras. Terá sido o cheiro “nauseabundo” vindo do interior da casa, situada num prédio na Avenida Tomás Ribeiro, a dar o alerta.

Segundo o Jornal de Notícias (JN) e o Correio da Manhã (CM), dentro da habitação estavam os corpos de pai e filha e não foram descobertos indícios de crime. A mulher, que teria entre 50 a 70 anos, terá morrido há algumas semanas, mas há suspeitas de que o pai, que teria 80 anos, tenha morrido há vários anos (os jornais referem entre 10 a 15 anos, citando vizinhos).

A PSP encontrou o corpo do idoso na cama, praticamente “mumificado”. Só as perícias feitas pela Polícia Judiciária (PJ) é que vão poder indicar a data da morte do homem, mas há suspeitas de que a filha tenha vivido durante vários anos com o cadáver do pai em casa. O Ministério Público (MP) vai investigar o caso.

Alguns vizinhos disseram ao JN que o pai não era visto na rua “há cerca de 15 anos”. Já a informação apurada pelo CM indica que os documentos do pai expiraram em 2005. O homem terá ficado viúvo em 2001 e desde essa altura que vivia com a filha.

As autoridades encontraram a habitação repleta de lixo, mas os vizinhos relataram que não tinham sentido o cheiro até então. Só nas últimas semanas é que o odor se terá começado a intensificar, havendo suspeitas de que se tenha devido à decomposição do cadáver da mulher.