“Foste etiquetado na fotografia! Parabéns! Ganhaste um cartão oferta Shein. Vai aos stories e recebe o teu prémio.” Se nas últimas semanas tem sido inundado com notificações do Instagram a informar que o seu perfil foi mencionado em publicações com esta mensagem, saiba que não é o único. E que há solução.

As publicações que mencionam os cartões oferta da loja online chinesa Shein incentivam os utilizadores a carregar num link, onde são instruídos a responder a um questionário durante, no máximo, dois minutos. “Rápido, o número de prémios é limitado” encontra-se escrito na página, onde apareceram ao Observador perguntas como “vive em Portugal?” ou “concorda com os preços dos produtos na Shein?”. De acordo com o Daily Mail, na fase seguinte de acesso ao prémio os indivíduos são incentivados a escolher um presente. Depois, começam a ser-lhes pedidos dados pessoais, incluindo informações bancárias, com o intuito de lhes extorquir dinheiro.

Para evitar golpes como este ou ser identificado por bots em comentários e publicações, a solução está no próprio Instagram:

Dirija-se ao seu perfil e carregue no ícone com três traços que se encontra no canto superior direito. Selecione “definições” e, de seguida, “privacidade“. Clique em “publicações” e escolha a opção “pessoas que segues” no tópico “quem te pode identificar”. Desta forma, só quem segue o poderá identificar em comentários. Há ainda a possibilidade de optar por escolher que “ninguém” o consiga identificar. Deve ainda bloquear as “menções”. Para isso, regresse à página da “privacidade”, clique em “menções” e selecione a opção “pessoas que segues”. O Instagram explica que quando as pessoas ou, neste caso, os bots “tentam mencionar-te vão ver se permites ou não”.