A banda de punk rock Naive adiou o concerto que tinha marcado para esta quarta-feira para a primavera de 2024. As notícias chegam depois de o vocalista, Alexander Ivanov, ter usado no passado sábado uma T-shirt estampada com o nome de Maria Moskalyova — também conhecida como Masha — a menina russa que foi levada pelas autoridades depois de ter desenhado uma imagem anti-guerra, que mostrava a bandeira ucraniana junto das palavras “glória à Ucrânia” e que por isso teve o pai condenado a dois anos de prisão.

“A nova data do concerto vai ser anunciada mais tarde. Todos os bilhetes comprados são válidos e não vão ser trocados”, pode ler-se na conta de Instagram da banda, que não apresentou qualquer motivo para esta alteração e cujos comentários foram desativados.

Alexander Ivanov, mais conhecido como “Chacha” usou a T-shirt com o nome da menina no palco de um concerto da banda de punk rock no passado sábado, durante o qual afirmou que “não podia deixar passar” esta história. “Quero pedir-vos que pesquisem este tema, descubram o que aconteceu, fiquem horrorizados com o que aconteceu a Masha e à sua família por causa do desenho que fez numa aula de arte”, disse, citado pelo site de notícias independente Meduza. O momento foi partilhado num vídeo na conta de Twitter da Media Zona.

Солист группы «Наив» Александр «Чача» Иванов во время концерта в Москве вышел на сцену в футболке «Маша Москалева» и рассказал слушателям о преследовании семьи школьницы, сообщил «Медиазоне» читательhttps://t.co/nFl98mqogF Видео: «Медиазоны» pic.twitter.com/fdeXjflTTH — Медиазона (@mediazzzona) April 15, 2023

Maria Moskalyova tem 12 anos. Foi separada à força do pai, com quem vivia, colocada num orfanato durante semanas e, mais tarde, entregue à mãe, depois de desenhar na escola o cartaz contra a guerra na Ucrânia. Tanto Masha a segurar o seu desenho como o seu pai podem ser vistos no tweet partilhado pela jornalista Hanna Liubakova.

#Russia 12-year-old Maria Moskaleva was sent to an orphanage, writes @OvdInfo. Her father Aleksei Moskalev was detained after she posted an anti-war drawing. He also spoke out against the war. Reportedly, his savings were stolen from the apartment in the town of Efremov near Tula pic.twitter.com/joPzBsgpn4 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 1, 2023

No dia 1 de março, as forças de segurança russas irromperam pela casa da família na cidade russa de Efremov, detendo o pai, Alexei Moskalyov, por suspeitas de “desacreditar o exército”. Foi condenado a dois anos de prisão por “denegrir” a imagem do exército russo e por criticar as políticas do Kremlin nas redes sociais. Em prisão domiciliária, tentou fugir e foi apanhado pelas autoridades bielorrussas na fronteira.