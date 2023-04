Cavalos, luvas brancas e confidencialidade: a "funerária das estrelas" (e de "Succession")

A Frank E. Campbell Funeral Chapel é uma funerária com morada em Manhattan e a escolha da elite quando se trata de fazer uma despedida aos seus entes queridos. Fundada por Frank E. Campbell, foi revolucionária no início, há mais de 120 anos, e mantém-se uma referência hoje. À lista de clientes famosos junta-se agora uma poderosa personagem de ficção e aproveitamos a deixa para revisitar a história desta empresa (se ainda não viu o terceiro episódio da última temporada de “Succession”, cuidado com os spoilers que se seguem).

O mais recente cliente é Logan Roy, imperador dos media e personagem central da série “Succession”. Morreu no terceiro episódio da quarta e última temporada e, enquanto os fãs se recompõem da perda, os produtores recrutaram a própria Frank E. Campbell Funeral Chapel para interpretar o papel de agência funerária. O corpo de Roy terá passado do seu avião privado na ficção para a exclusiva agência funerária que trata, na realidade, das cerimónias de despedida de figuras famosas de variadas áreas, como veremos.

O próprio Frank E. Campbell terá conduzido cerca de 50 mil funerais. A empresa junta um serviço luvas brancas com luxo e confidencialidade e a fórmula tem-se revelado um sucesso. Há mais de 120 anos a funcionar e com uma lista de clientes que rivaliza com muitos outros serviços de exceção. O New York Times chama-lhe “o agente funerário das estrelas” e não é um exagero.

Grandes damas da sociedade que fazem de qualquer evento um acontecimento e, por isso, o seu funeral não podia deixar de ser o melhor possível: Gloria Vanderbilt, Ivana Trump e Joan Rivers. E ainda as irmãs Jackie Kennedy Onassis e Lee Radziwill e também Robert F. Kennedy, todos eles membros da chamada realeza norte-americana. No que toca a clientes do universo do cinema, o casting desta funerária inclui nomes como Montgomery Cliff, Joan Crawford, Greta Garbo, Judy Garland, Rex Harrison, Rita Hayworth, Philip Seymour Hoffman, Mae West, Tennessee Williams, Lauren Bacall e Heath Ledger. Não faltam também nomes da área das artes, como George Ballanchine, Jean-Michel Basquiat ou L’Wren Scott, e da música, como The Notorius B.I.G., John Lennon, Celia Cruz, Enrico Caruso. E não esqueçamos algumas figuras notáveis dos negócios, como Leona Helmsley, Elizabeth Arden ou Toots Shor. “Algumas pessoas gostam de ver ‘Frank Campbell’ no certificado de óbito”, explica Dominic Carella, um antigo vice-presidente da casa funerária citado pelo site Air Mail. “Dá-lhes classe.”

Dúvidas ainda restem de que se trata de uma funerária de elite, analisemos a sua localização. Quando a empresa abriu a sua primeira localização foi no número 23 da rua West. Atualmente, a Frank E. Campbell Funeral Chapel tem morada em Nova Iorque, mais precisamente em Manhattan, no número 1076 de Madison Avenue. Trata-se do exclusivo Upper East Side, com o Central Park ao virar da esquina, a uma rua de distância do Museu Metropolitan, a cinco quarteirões do hotel Carlyle e a nove do Museu Guggenheim. O interior lembra o de um hotel de luxo. A funerária trata de pequenas cerimónias e de grandes eventos, com uma variedade de serviços que vai do catering, ao à produção de um vídeo do funeral, passando por música ao vivo e tudo que for necessário para conforto e satisfação dos clientes que estão a passar por uma perda e em diferentes culturas.