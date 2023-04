A digressão mundial de promoção do terceiro álbum dos Greta Van Fleet vai passar por Portugal no final deste ano. A banda de rock norte-americana vai atuar no Campo Pequeno, em Lisboa, a 6 de dezembro, anunciou a promotora Everything is New.

O novo álbum dos Greta Van Fleet, Starcatcher, vai ser lançado a 21 de julho, cerca de dois anos após The Battle at Garden’s Gate. Starcatcher foi gravado RCA Studios, conhecidos por serem o local de nascimento do chamado “som de Nashville”, e foi produzido por Dave Cobb.

O primeiro single, “Meeting the Master”, foi revelado há cerca de duas semanas:

Os bilhetes para o concerto em Lisboa serão postos à venda esta sexta-feira, 21 de abril, às 10h, no site da Everything is New e nos locais habituais. Custam entre 28 euros (Galeria 2ª) e 42 euros (Bancada A).

Formada em Frankenmuth, no estado norte-americano do Michigan em 2012, a banda é composta pelos irmãos Josh Kiszka (vocalista), Jake Kiszka (guitarrista) e Sam Kiszka (baixista/teclista) e pelo amigo de longa data Danny Wagner (baterista). Os Greta Van Fleet estrearam-se em Portugal em 2019, no NOS Alive. Esta será a segunda passagem pelo país.