Tomás Pedroso ou “Zambrius”, o hacker português de 22 anos responsável por vários ataques informáticos, foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) brasileiro de invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil durante as eleições municipais de 2020. Segundo a CNN Portugal, é acusado com três outros piratas informáticos de nacionalidade brasileira de invadir computadores, violar a lei eleitoral e roubar dados do sistema eleitoral, assim como de associação criminosa.

A acusação do MPE revela que o grupo de piratas informáticos, além de aceder ao sistema e roubado dados, publicou essa informação na internet. Um mês depois, dois dos piratas impediram eleitores de comprovar a identidade com recurso ao telemóvel na aplicação e-Título, que dá acesso aos eleitores a informação eleitoral.

O MPE acredita que a autoria dos ataques é do grupo Cybterteam, liderado pelo português, e do Noias do Amazonas. Os dois grupos terão cooperado entre si e são acusados de promover “desordem prejudicial aos trabalhos eleitorais” e de interferir “na devida prestação de serviços relevantes ao eleitor”. O ataque foi feito por Tomás Pedroso quando tinha 19 anos, e estava em prisão domiciliária, apenas com recurso ao telemóvel.

Como o Observador escreveu, questionado pelo jornal brasileiro Estadão sobre as razões que o levaram a atacar o Tribunal Superior Eleitoral, o jovem disse que o seu “objetivo principal era demonstrar que o TSE continuava vulnerável mesmo depois” de ter sido anunciado um reforço da segurança. E recusou te qualquer ligação a apoiantes de Bolsonaro, à época Presidente do Brasil: “Não tenho envolvimento em atos políticos, tenho apenas em protestos antigoverno, nunca apoiei partidos, governos ou o quer que seja relacionado ao governo.”

À CNN Portugal, numa resposta escrita, acrescenta agora que não manipulou “nenhuma informação, apesar de ter obtido acesso a computadores e bases de dados da multinacional Oracle, responsável pelo processamento eleitoral”. O jovem voltou a ser enclausurado pela Polícia Judiciária em novembro de 2020, numa operação conjunta com as autoridades brasileiras.

Está atualmente em liberdade a aguardar o recurso de uma sentença de seis anos de prisão. Em janeiro de 2022, tinha sido condenado por 28 crimes de acesso ilegítimo agravado, desvio de dados e dano informático, realizados num espaço de dez meses. Está obrigado a apresentar-se duas vezes por semana às autoridades e não pode sair do país. No meio de tudo isto, continua a reivindicar ataques.

Foram várias as entidades visadas nos ataques de “Zambrius”. Por exemplo, acedeu a sistemas do Benfica, tendo mesmo disponibilizado credenciais de 114 trabalhadores do clube, e da Altice, de onde obteve dados confidenciais, em 2020. É também da sua autoria um ciberataque que afetou o Global Media Group, que detém a TSF ou o Diário de Notícias, e ataques a três ramos do Estado Maior-general das Forças Armadas. Entre outros.

Tomás Pedroso fundou o Cyberteam, um grupo de hacktivistas que “se dedica à prática de atividades relacionadas com a exploração de vulnerabilidades de sites, de entidades públicas e privadas portuguesas” e estrangeiras “sem qualquer autorização dos seus titulares”, de acordo com um acórdão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, como o Observador explicou em detalhe.