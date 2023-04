Um homem de 54 anos foi detido na semana passada, no concelho de Vila Nova Gaia, por burlar mulheres na internet. Em comunicado, o Comando Territorial do Porto refere que o homem se apresentava às mulheres através das redes sociais, “mantinha diálogo” com elas e até relacionamentos amorosos de forma a ganhar a sua confiança. Alegava, depois, problemas de saúde de familiares para lhes conseguir extorquir dinheiro.

Após “conseguir a confiança das vítimas e manter relacionamentos amorosos, começava a alegar problemas de saúde de familiares e falta de capacidade financeira, solicitando às vítimas diversas quantias monetárias para fazer face às despesas”, lê-se, no comunicado.

Após uma denúncia pelo crime de burla, os militares da Guarda “de imediato realizaram diligências policiais, que culminaram na localização e detenção do suspeito”. As autoridades detetaram que tinha uma pena de quatro anos e dez meses de prisão efetiva por cumprir, por nove crimes similares que praticou desde 2010. Está no Estabelecimento Prisional do Porto.

Quando foi detido tinha na sua posse 860 euros, que foram apreendidos por alegadamente pertencerem a uma das vítimas.