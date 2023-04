As paróquias de todo o país estão a ser mobilizadas para, no próximo domingo, se unirem numa celebração às 20h23, na chamada “Hora JMJ”, assinalando 100 dias para o início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O Comité Organizador Local (COL) da JMJ, com esta iniciativa, pretende que o marco dos 100 dias para o início do encontro mundial de jovens com o Papa, agendado para Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, seja assinalado com o toque de sinos, “muita alegria e originalidade”.

“Convidamos todas as Paróquias a aderir a esta iniciativa, para que os portugueses saibam que a JMJ está a chegar. Convidamos também os principais monumentos de cada paróquia a juntarem-se à iniciativa, iluminando a sua fachada com as cores da JMJ e de Portugal”, às 20h23 de domingo, 23 de abril, exorta o COL.

Para a organização da Jornada, “assim, o convite chegará de forma visual e sonora a todo o país e a todo o mundo, para que ninguém deixe de fazer parte deste evento único em Portugal”.

Começam, entretanto, a ser conhecidos alguns eventos que terão lugar em Lisboa, no âmbito da JMJ, como é o caso da IV conferência internacional sobre o “Cuidado da Criação”, promovida pela Fundação João Paulo II para a Juventude, e que vai realizar-se em 31 de julho, na Universidade Católica Portuguesa, com o tema “O compromisso dos jovens com a ecologia integral: estilos de vida para uma nova humanidade”.

Segundo a entidade organizadora, participarão na conferência os jovens universitários delegados das conferências episcopais, movimentos e associações internacionais e universidades católicas, que já se encontrarão em Lisboa para a JMJ.

A conferência de Lisboa, de acordo com informação avançada pela agência Ecclesia, contará com a participação do Cardeal Michael Czerny, Prefeito do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, Irmã Verónica Donatello, membro do Dicastério para a Comunicação, e Cláudio Giuliodori, presidente da Comissão Juvenil das Conferências Episcopais da Europa.

Até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de meio milhão de jovens.

Na segunda-feira, na abertura da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, em Fátima, o presidente deste órgão, José Ornelas, assegurou que a Igreja está a trabalhar “a fim de que o acolhimento humano e a festa da Jornada representem, sobretudo para os jovens, uma experiência determinante nas suas vidas, de fraternidade, de ultrapassagem de fronteiras, conflitos e guerras, em ordem a um mundo mais justo e mais reconciliado nesta terra e em toda a humanidade”.