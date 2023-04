Luís Montenegro lamentou esta terça-feira que o Governo não tivesse dado ouvidos ao PSD quando decidiu avançar com a aplicação do IVA zero num conjunto de produtos identificados. Para o líder social-democrata, que aproveitou o dia em que a medida entrou formalmente em vigor para visitar o Mercado da Brandoa, em Lisboa, a realidade veio demonstrar que a iniciativa do Executivo socialista será meramente “simbólica” e “insuficiente”.

“Avisei que não era possível dar expectativa às pessoas. As alterações de preço são inexistentes. Não é por aqui que os cidadãos vão ter mais meios para ter uma vida mais digna”, lamentou o líder social-democrata, acusando António Costa e Fernando Medina de criarem “dois países”: o país do “powerpoint que aparece com números pomposos” e o “mundo real”. “Infelizmente, eu avisei”, acrescentou.

Durante a visita ao Mercado da Brandoa, que o Observador acompanhou, Montenegro foi perguntando várias vezes pelos efeitos da aplicação do IVA zero. Na resposta, ora ouviu que os fornecedores ainda não tinham refletido os novos preços, ora testemunhos de que, em alguns casos, determinados produtos sofreram um aumento de preços precisamente na véspera da entrada em vigor da medida.

Para Montenegro, a realidade veio demonstrar que o PSD tinha razão e que este Governo está a implementar uma política fiscal “errada”. Em alternativa, insistiu o líder social-democrata, era importante que existe uma redução do IRS para devolver poder de compra aos trabalhadores. “Se houver descida dos impostos sobre o rendimento do trabalho, as pessoas que ganham menos e as da classe média vão ter mais poder de compra para fazer face às suas despesas”, rematou Montenegro.