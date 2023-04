Primeiro, logo a abrir, a frustração da derrota com Quentin Halys no quadro de singulares (sendo que depois o francês ficaria como uma das grandes revelações do torneio perdendo apenas nas meias e em três sets com Casper Ruud). Depois, numa ronda mais avançada, a desilusão de não repetir o triunfo no quadro de pares com Francisco Cabral, cedendo frente aos belgas Sander Gille e Joran Vliegen nas meias. O Estoril Open, que se seguia à vitória no challenger de Phonix e à entrada no quadro principal de Miami, não correu de feição a Nuno Borges. Em Barcelona, era hora de redenção. E até começou da melhor forma o ATP 500, batendo de forma convincente o bielorrusso Ilya Ivashka por 6-2 e 6-3. Seguia-se o “monstro”: Carlos Alcaraz.

“Fiz um belíssimo jogo, correu muito bem. Fiz o que foi preciso, consegui adaptar-me muito bem. Senti-me bem nestes campos e com estas bolas. Está um tempo bom para jogar. Alcaraz? Estou muito entusiasmado, acho que vai ser uma experiência incrível. Só espero estar à altura do desafio. Sei que vou ter de jogar muito bem se quero ter hipótese, portanto vou preparado para fazer o meu melhor e preocupado comigo. Já sei que ele vai com tudo como sempre faz e tenho de dar o meu melhor se quiser jogar bem e conseguir entrar em jogo. Um ambiente incrível, vou tentar desfrutar ao máximo”, comentara o melhor jogador português da atualidade (79.º do ranking) ao site Bola Amarela, naquele que seria o encontro mais complicado da carreira.

Por momentos, em particular em jogos consecutivos no primeiro set, o David ainda foi Golias mas o Golias deu pouca margem para ceder ao David. Aliás, essa acabou por ficar como principal nota de um encontro que fechou em dois sets com os parciais de 6-3 e 6-1: a forma como o espanhol, campeão em título (venceu no ano passado o compatriota Pablo Carreño Busta na final), número 2 do ranking e fenómeno de apoio nas bancadas, encarou a partida foi a principal forma de “respeitar” o jogador maiato. Com isso, Carlitos continua sem perder perante jogadores acima do top 20 do ranking desde outubro (David Goffin, em Astana). Apesar de sair cabisbaixo do court, Nuno Borges pouco ou nada poderia ter feito em Barcelona.

Em atualização