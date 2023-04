Siga em direto todas as atualizações sobre a guerra na Ucrânia no nosso liveblog.

A juíza do Tribunal Municipal de Moscovo indeferiu esta terça-feira o recurso apresentado pelo jornalista do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, contra a prisão preventiva em que foi colocado até, pelo menos, 29 de maio. O jornalista está sob custódia das autoridades russas desde 29 de março na prisão de Lefortovo, onde aguarda pelo julgamento por acusações de espionagem.

Gershkovich foi visto pela primeira vez desde a sua detenção esta terça-feira, tendo-se mantido ao longo de toda a audiência dentro de uma jaula de vidro. O seu estado de espírito manteve-se “calmo” e terá sorrido para os jornalistas que se encontravam no tribunal, alguns deles seus conhecidos, de acordo com um relato feito pela Reuters e citado pelo The Guardian. A audiência decorreu à porta fechada.

No final da audiência, a advogada Tatiana Nozhkina disse à porta do tribunal de Moscovo que a equipa de defesa do jornalista vai continuar a apresentar recursos. “Ele afirma que não é culpado”, declarou, citada pelo The New York Times. Segundo o mesmo jornal, a defesa terá pedido que o jornalista ficasse em prisão domiciliária sob o pagamento de uma fiança de 613 mil dólares (cerca de 558 mil euros).

Evan Gershkovich foi detido pelos serviços de segurança russos (FSB) quando tentava alegadamente “obter informações secretas” a “pedido dos Estados Unidos”. O jornalista nega as acusações. Se for condenado pelo crime de espionagem, Gershkovich arrisca uma pena de 20 anos na prisão.