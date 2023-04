Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Alemanha

Volodymyr Zelensky apontou esta segunda-feira o dedo aos atrasos no envio de armas para a Ucrânia que, diz, se traduzem em vidas perdidas no campo de batalha. Na sua habitual comunicação em vídeo, o Presidente ucraniano fez questão de sublinhar a necessidade do país por armamento.

É muito importante entender isto: de cada vez que ouvimos falar que o prometido envio de armas foi adiado, de cada vez que surgem dúvidas sobre os tipos de armas para a Ucrânia… significa sempre que soldados ucranianos estão a dar a vida para que tenhamos este tempo”, afirmou.

Zelensky instou os parceiros ocidentais da Ucrânia a serem “tão ativos quanto possível” no envio de armas e munições, e que, diz, só assim será possível acelerar a “vitória conjunta” de Kiev e dos seus aliados.

O chefe de Estado aproveitou ainda para falar sobre o encontro de segurança da NATO e líderes de Defesa na base aérea de Ramstein, na Alemanha, (onde os países da aliança já se encontraram em fevereiro último), agendado para esta sexta-feira, lembrando que a Ucrânia espera “decisões sólidas e concretas que vão de encontro às necessidades no campo de batalha”.

“Estamos a encetar planos, não apenas para nós, não apenas para a Ucrânia, mas também para toda a nossa coligação anti-guerra. O agressor tem de perder. E esta é a nossa responsabilidade coletiva para com os nossos parceiros“, reforçou Zelensky.

O Presidente ucraniano fez ainda menção aos combates em vários pontos-chave do conflito, como Bakhmut, Donetsk e Zaporíjia, sustentando que “cada inimigo destruído hoje é um metro de terreno ucraniano libertado amanhã”.