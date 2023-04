A ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares disse esta quarta-feira que o desporto escolar continua a ser uma prioridade do Governo e que em 2022 foram investidos 47 milhões de euros num programa que terá este ano mais participantes.

“Não há qualquer desinvestimento no desporto escolar. Em 2022, foram 47 milhões de euros de verba para o desporto escolar”, precisou Ana Catarina Mendes, na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, onde foi ouvida esta quarta-feira de manhã em audição regimental.

A ministra foi questionada pela deputada do PSD Inês Barroso sobre os problemas e constrangimentos existentes no desporto escolar e se vão deixar de se realizar anualmente os campeonatos nacionais de desporto escolar.

Em resposta e para dar uma visão sobre a dimensão do investimento que tem sido feito, a ministra referiu que estão envolvidos no desporto escolar 972 agrupamentos escolares, 1.288 escolas do 5.º ao 12.º, 6.873 equipas de modalidades desportivas e 78 centros de formação desportiva.

Também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, realçou que o deporto escolar “representa um enorme investimento para o Governo” e que os 47 milhões de euros investidos em 2022 “expressa bem que continua a ser uma prioridade na política desportiva nacional”.

O secretário de Estado recusou igualmente que exista uma “quebra na participação dos jovens no desporto escolar” e antecipou que este ano há a estimativa que o número de alunos participantes aumente 16%.

“O desporto escolar tem crescido dentro deste orçamento e não tem sido o orçamento do desporto escolar que tem limitado” este programa, sustentou.

Sobre os campeonatos nacionais, João Paulo Correia afirmou que vão realizar-se alternadamente todos os anos.

“Haverá campeonatos nacionais de iniciados este ano e juvenis para o próximo ano letivo. Reduzir o desporto escolar às fases finais é uma forma muito redutora de abordar aquilo que é o projeto e os resultados do desporto escolar”, salientou, dando ainda conta do projeto “Desporto Escolar sobre rodas”, que consiste na distribuição de 21.000 bicicletas em 863 escolas públicas do 2.º ciclo.

O secretário de Estado considerou tratar-se “do maior investimento feito”, estando em causa três milhões de euros.

Joao Paulo Correia e Ana Catarina Mendes admitiram atrasos neste programa, afirmando o secretário de Estado que “a empresa que chegou ao fim do procedimento concursal não consegue distribuir as bicicletas no mesmo ano e no mesmo período”. Segundo João Paulo Correia, a distribuição das bicicletas nas escolas será concluída no final do próximo ano letivo. Ana Catarina Mendes referiu que, apesar deste atraso, as bicicletas estão a ser entregues nas escolas.

De acordo com a ministra, estão por entregar 1.780 kits de bicicleta e capacetes em 863 escolas de Portugal e, até 31 de março, tinham sido distribuídos 763 kits em 371 escolas, o que significa 43% da execução do programa “Desporto Escolar sobre rodas”.