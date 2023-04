Stefanos Tsitsipas vs. Andrey Rublev não é uma rivalidade nova. São dois tenistas da mesma geração, que ocupam os lugares cimeiros do ranking e que se cruzaram em momentos decisivos. Numa dessa disputas, em que, dentro do court, o resultado satisfez um e não o outro, a tensão foi verbalizada. Assim, o duelo escalou para lá do jogo que opôs o grego e o russo no ATP Finals de Turim. Rublev perdeu o primeiro set do encontro (6-3), mas conseguiu ganhar os dois parciais seguintes (6-3 e 6-2) e garantir a vitória na partida em piso duro. No final, Tsitsipas deu voz às frustrações.

“É óbvio que eu era o melhor jogador em court. Sentia que podia fazer o que quisesse com a bola, via-me com muita capacidade de criar e não me senti ameaçado em nenhum momento. Tentei até experimentar coisas novas em algumas alturas. É incrível que me tenha ganho com as poucas armas que tem. Não soube aproveitar a minha superioridade”, referiu o atual número 5 do mundo.

Desde aí, apenas se defrontaram num jogo de exibição nos EAU, mas a troca de palavras continuou a ser séria. Rublev permaneceu discreto no meio da situação, mas o seu compatriota, Daniil Medvedev, aproveitou a final do ATP 500 do Dubai, que opôs os dois russos, para, enquanto vencedor do torneio, deixar elogios ao adversário. “Lembro-me que há pouco tempo, um jogador [Stefanos Tsitsipas] disse que ele [Rublev] tinha poucas armas. Como é que se pode dizer isso? O Andrey é um do jogadores mais habilidosos no tour. Ele só ainda não mostrou todo o seu potencial, mas estou certo de que pode ganhar Grand Slams. Espero que ganhe muitas muita vezes a quem disse isso”, afirmou Medvedev, deixando comentários indiretos a Tsitsipas.

"I remember not long ago a player [Tsitsipas, ed] said that Andrey has just few weapons. I was reading this interview like 'How can you say this?'… Hopefully he can beat this guy who said it many times". ????????????pic.twitter.com/eooGh0sEvO — Relevant Tennis (@RelevantTennis) March 4, 2023

A relação entre os dois russos é familiar. Esta terça-feira, Rublev tornou-se padrinho da filha de Medvedev, Alisa, numa cerimónia partilhada nas redes sociais. Outro tenista, Karen Khachanov, também esteve no batismo.

Andrey Rublev has become godfather to Daniil Medvedev's baby daughter ❤️ (via medwed33/IG) pic.twitter.com/fbDY2jNsqP — Eurosport (@eurosport) April 19, 2023

Andrey Rublev, aos 25 anos, vive um momento positivo na carreira. Além de ocupar o sexto posto do ranking ATP, acaba de ganhar o primeiro Masters 1.000 da carreira ao vencer o torneio de Monte Carlo. O tenista bateu o norueguês Holger Rune na final (5-7, 6-2 e 7-5) num jogo onde esteve a perder 4-1 no set decisivo. Stefanos Tsitsipas foi eliminado nos quartos de final por Taylor Fritz.

No entanto, em declarações à Tennis TV, o grego retratou-se do que disse no final do ano passado. “Ele mereceu ganhar [o torneio de Monte Carlo]. Acho que é alguém saiu um pouco do radar em relação ao que consegue fazer. Tem grandes armas como jogador. Cometi um erro no passado. Disse coisas parvas depois de uma derrota que tive recentemente contra ele. A minha cabeça estava completamente noutro planeta. Por isso, definitivamente acredito que é um adversário muito forte e pode defrontar qualquer um. A coisa boa do Rublev é que é forte em todas as superfícies. Isso é bom de se ver. Ele continua a melhorar e isso motiva-nos a sermos melhores também”, retratou-se.

From Stef to Andrey ????@steftsitsipas is full of praise for @AndreyRublev97 after his Monte-Carlo title victory!#BCNOpenBS pic.twitter.com/PpMT9F5TjM — Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2023

As palavras de Tsitsipas surgem depois da final do torneio de Monte Carlo, onde, em 2021, defrontou e venceu Rublev. Os dois tenistas têm um historial enquanto par, uma vez que, no mesmo ano, fizeram dupla na Lavers Cup, contribuindo para a vitória da Europa.