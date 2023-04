A missão não é fácil, já sabemos. Recuperar de um 2-0 sofrido em casa é difícil, também sabemos. Os encarnados remam contra um destino traçado pela maioria depois da primeira mão dos ‘quartos’ da Champions frente ao Inter. Os comandados de Roger Schmidt também tentam voltar à superfície de mais de mais uma derrota e de perder mais pontos na Liga. E também lutam também contra a história, já que das 37 vezes que o Benfica entrou a perder nas eliminatórias europeias, apenas em 11 conseguiu virar o resultado. Mas e se corre bem? Se correr bem, terá a oportunidade de ouvir história numa Emissão Especial com relato em direto na Rádio Observador.

Viramos os olhos para Milão depois do jornal 19h. Os pormenores e as nuances técnico-táticas cabem ao comentador Luís Francisco, que entrega o Relatório de Jogo no final. O ex-árbitro internacional Pedro Henriques analisa ao segundo todos os lances duvidosos e faz o resumo em mais uma edição do Sem Falta. O humorista João Pinto veste a camisola encarnada mais otimista que tem e representa os adeptos benfiquistas na Rádio Observador.

A coordenação desta emissão de desporto fica a cargo do Miguel Cordeiro. O relato do jogo do Giuseppe Meazza fica a cargo de André Maia e João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.