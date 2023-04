O avançado espanhol Toni Martínez renovou contrato com o FC Porto até junho de 2027, ao adicionar mais dois anos ao anterior vínculo, anunciaram os campeões nacionais de futebol, mantendo o terceiro melhor marcador da época.

“Estou muito feliz e a viver um dia especial, como se fosse o meu primeiro cá. Estou mais nervoso do que quando cheguei, pois criei uma ligação sentimental ao presidente [Jorge Nuno Pinto da Costa], à comitiva, ao ‘staff’ e aos meus colegas e é um dia muito especial por poder prolongar o vínculo com um clube onde sempre quis estar e onde cumpro os objetivos com que sempre sonhei. Quero continuar cá por muitos anos e estou radiante”, disse, em declarações publicadas no sítio oficial dos dragões na Internet.

Jorge Nuno Pinto da Costa ???? "O Toni ainda não era jogador do FC Porto e já era jogador à Porto" Toni Martínez ???? "Dei tudo, continuo a dar tudo e prometo dar tudo até ao meu último dia cá"#ToniMartínez2027 pic.twitter.com/YJsiNl434F — FC Porto (@FCPorto) April 19, 2023

Com 11 golos e cinco assistências em 41 jogos, Toni Martínez, de 25 anos, está a viver a sua melhor campanha com o FC Porto, ao qual chegou em 2020, oriundo do Famalicão, figurando atrás do iraniano Mehdi Taremi, com 23 tentos, e do brasileiro Galeno, com 14, no pódio dos melhores marcadores da equipa de Sérgio Conceição em todas as provas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estou satisfeito com a forma como as épocas têm corrido, mas há que continuar e nunca ficar de barriga cheia. Queremos muito mais e o futuro é o próximo jogo. As nossas finais começam agora e vamos lutar até ao fim. Posso prometer que vamos dar tudo e lutar à Porto e espero que possamos ser felizes”, afiançou o vencedor de um campeonato, uma Taça de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga pelo clube.

A extensão contratual do avançado natural de Murcia deixou igualmente “muito satisfeito” Jorge Nuno Pinto da Costa, que falou nas expectativas correspondidas por “um jogador à Porto, que nunca vira a cara à luta nem desiste e tem sempre o objetivo de vencer”.

“Não é a primeira renovação nem será a última de certeza absoluta. Desde criança que acompanho o FC Porto e não há jogadores do norte, do sul, portugueses e estrangeiros. Desde que vestem a nossa camisola são filhos da cidade e parte importante do clube. No caso do Toni Martínez, ainda não era jogador do FC Porto e já era um jogador à Porto. [A renovação] É bom para ele, porque lhe dá tranquilidade, e para nós também, porque nos custa perder jogadores à Porto”, referiu o presidente dos azuis e brancos ao sítio oficial.

Detentor dos quatro principais troféus nacionais, o FC Porto vai disputar as meias-finais da Taça de Portugal com o Famalicão e é vice-líder da I Liga, com 67 pontos, a quatro do Benfica, visitando o Paços de Ferreira no sábado, às 20h30, no Estádio Capital do Móvel, em partida da 29.ª jornada, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.