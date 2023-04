O Governo ainda não sabe de quantos trabalhadores, ao certo, vai precisar para implementar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), apesar de o despacho que estabelece o limite máximo de pessoas que podem ser contratadas já ter sido publicado em 2021, na anterior legislatura. Para chegar ao número final, e perceber se as necessidades iniciais correspondem às atuais, estão a ser feitos novos levantamentos junto dos organismos públicos.

Numa audição parlamentar sobre política geral do Ministério que tutela os fundos comunitários, a ministra Mariana Vieira da Silva foi questionada pelo deputado do PCP Bruno Dias sobre a capacidade de resposta da administração pública na gestão e no acompanhamento dos fundos. Na resposta, a ministra lembrou um decreto-lei de 2021 que já permite a contratação excecional em “condições especiais” para o período de execução do PRR, que vai até 2026. Um despacho do Governo do mesmo ano colocou o limite máximo de contratações em 1.295.

Mas apesar de o despacho ser de 2021, e de nele já constar o limite de trabalhadores por entidade, o Governo ainda está a fazer levantamentos, junto dos “organismos públicos absolutamente fundamentais”, dos recursos humanos necessários para o PRR e para “enfrentar desafios” de longo prazo nas áreas digitais e climáticas.

“Isso implica um reforço de contratação sem termo em instituições como o IAPMEI, cujo levantamento está a ser feito, a DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia), a APA (Agência Portuguesa do Ambiente), o IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana). Um conjunto de organismos que, também na sequência da avaliação da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, é central para a emissão de pareceres, para o desenvolvimento de certas competências que o Estado tem de dispor”, explicou Mariana Vieira da Silva, aos deputados.

Questionado pelo Observador sobre a razão de o levantamento ainda estar a ser feito apesar de o despacho com os limites de contratação já datar de 2021, fonte oficial do Ministério da Presidência respondeu que se trata de “um levantamento adicional para perceber se as condições iniciais ainda correspondem às necessidades atuais, ou se é necessário algum ajustamento“.

Em julho do ano passado, fonte oficial do gabinete de Mariana Vieira da Silva indicou ao Expresso que os últimos dados apontavam para a contratação de 246 trabalhadores a termo resolutivo certo ou incerto no âmbito do despacho. Ou seja, apenas um quinto daquilo que é permitido. O Observador pediu um balanço mais atualizado ao ministério da Presidência, mas fonte oficial respondeu que “é prematuro fazer um balanço do número de trabalhadores já recrutados no âmbito do PRR, atendendo a que os serviços ainda não terminaram as ofertas na BEP [Bolsa de Emprego Público]”.

Este recrutamento é independente do recurso a consultores externos, do setor privado, que vai continuar a acontecer. “Não diabolizemos as competências adicionais que, em momentos de pico e de necessidade, são necessárias, permitem cumprir em tempo e muitas vezes são competências de que o Estado não precisará da mesma forma nos próximos tempos”, explicou Mariana Vieira da Silva, no Parlamento.

Além disso, até ao final do ano, o Governo vai lançar um novo recrutamento centralizado, à semelhança dos que aconteceram desde 2019, para técnicos superiores, que será “especialmente vocacionado para as áreas de planeamento, avaliação, para economistas e juristas”.