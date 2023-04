João Neto Vaz pensou que morria naquela noite. Segundos antes, uma explosão tinha-lhes tirado o oxigénio, a ele e aos outros dois prisioneiros que estavam na mesma cela. “Estive dois, três minutos sem ar. Estava debaixo da cama e não conseguia respirar.” Por essa altura, António Lobato, que estava preso há sete anos e meio, já se tinha apercebido do que estava a acontecer. “Gritaram pelo meu nome. Instintivamente uma pessoa adivinha logo tudo”.

Eram cerca das três da manhã quando começaram a ouvir tiros. Seguiu-se uma primeira explosão. A segunda, provocada por um tiro de bazuca, iria abrir um buraco na parede da prisão e uma passagem para a liberdade. ”Nós começámos a escavacar o resto da janela e a gritar que estávamos ali.”, recorda Neto Vaz. “Um gajo estar ali preso durante tanto tempo e depois ouvir falar português cá da parte de fora… Não se consegue descrever. Ninguém consegue descrever o que sente!”.

Madrugada de 22 de novembro de 1970. A operação “Mar Verde” estava em curso na Guiné-Conacri. Muitos dos objetivos da operação secreta acabariam por falhar, como promover um golpe de Estado no país que dá apoio logístico ao PAIGC, movimento que luta pela independência da Guiné e Cabo Verde. Mas como é que o ataque à prisão onde estão 26 militares portugueses acaba por ser bem sucedido?

É uma das questões para responder no sexto e último episódio de “O Sargento na Cela 7”, centrado na parte final da operação “Mar Verde” e na libertação de António Lobato. Uma operação na qual participou também Marcelino da Mata, um dos mais lendários mas também controversos comandos da guerra em África. E que nunca foi reconhecida pela ditadura do Estado Novo. “Ainda hoje continua num limbo”, sublinha José Matos, investigador em história militar. “Depois do 25 de abril a Operação nunca foi reconhecida pelo governo português. E mesmo hoje. Há uns tempos o nosso primeiro-ministro pediu desculpa em Moçambique pelo massacre. Mas, até hoje, nenhum governo português pediu desculpa por ter ido à Guiné-Conacri invadir o país.”

O último episódio de “O Sargento da Cela 7” traz-nos ainda o reencontro emotivo entre António Lobato e Maria dos Anjos, que durante mais de sete anos nunca desistiu de esperar pelo seu regresso. “O meu marido foi o maior herói nacional dos nossos tempos. E não deixo de sentir isso.” No final, Lobato fala sobre a forma como sente a liberdade plena: estar a 30 mil pés de altitude e ver a curvatura do mundo. Foi algo que sentiu da primeira vez que entrou num avião. “É uma sensação que não se descreve, não há palavras para a descrever”.

