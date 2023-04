Carlo Ancelotti voltava a ter três soluções possíveis para o 11.º jogador de uma equipa que pode entrar num 4x3x3 ou em 4x4x2 que sabe sempre o que quer, quando quer e o que quer num encontro das competições europeias. Hipótese A: apostar em Rodrygo e manter a forma mais natural; hipótese B: lançar Asensio para jogar com os dois avançados mais a cair nas alas com os pés invertidos para procurar outros movimentos; hipótese C: apostar em Tchouameni, colocar Vinícius mais perto de Benzema e dar mais campo a Valverde. Entre as três, e apesar da vantagem de 2-0 que trazia de Madrid, o Real manteve a equipa da primeira mão com Rodrygo na frente. E foi assim que o 11.º jogador se tornou decisivo para mais uma vitória.

Já depois de ter acertado no poste na primeira parte, que terminou com Courtois a ser enorme numa defesa a remate de Cucurella que foi uma das chaves do encontro em Stamford Bridge, o avançado brasileiro fez jus à alcunha de Raio com que chegou do Santos e teve uma arrancada pela direita que permitiu depois inaugurar o marcador já na área após assistência de Vinícius. Mais tarde, e em novo grande momento individual de Fede Valverde, Rodrygo bisou isolado na pequena área e fez o resultado final num jogo onde foi o MVP. Aí, nada passou ao lado de uma noite de sonho, a começar pela forma como celebrou o primeiro golo.

“Não consigo explicar… Digo sempre que é uma competição muito especial para mim. Estou muito feliz, espero continuar assim a marcar mais golos, a fazer assistências e a ganhar mais vezes a Champions”, frisou o avançado de 22 anos que, chegado a Espanha em 2019, já conquistou uma Liga dos Campeões (na temporada passada), um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, duas Ligas e duas Supertaças.

Rodrygo: "Cristiano Ronaldo told me I'll score a brace vs Chelsea. I said not sure about brace but even if I score one, I'll hit ur celebration." pic.twitter.com/EsTOO4yI0a — M (@madridfooty_) April 18, 2023

“Festejo à Cristiano Ronaldo? Primeiro pensei em escorregar de joelhos mas como tenho uma pequena inflamação num deles veio-me à cabeça depois o meu ídolo, o Cristiano”, explicou Rodrygo, que no início da temporada esteve com o avançado português em Riade quando o Real Madrid disputou na Arábia Saudita a Supertaça de Espanha e aproveitou para tirar algumas fotografias com o capitão da Seleção. “O que lhe disse antes do golo? Foi um problema defensivo, pedi-lhe uma explicação e depois ele esteve muito bem”, acrescentou Ancelotti, que em janeiro tinha dado uma reprimenda pública ao jogador após ser substituído.

Rodrygo hit the 'SIUUU' in honor of his idol ???????? pic.twitter.com/gTAWbtRqkI — ESPN FC (@ESPNFC) April 18, 2023

Com mais um triunfo que carimbou a presença nas meias-finais, o Real Madrid conseguiu mais um feito histórico na sua longa história nas competições europeias, alcançando o top 4 da Liga dos Campeões pela 11.ª vez em 13 épocas (ganhando em 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) sendo que não perdeu qualquer das finais disputadas nesse período. “Esse registo dá-nos bem a ideia do carácter competitivos dos jogadores. Parece algo quase normal mas é extremamente difícil o que esta equipa consegue fazer época após época”, referiu a esse propósito Emilio Butrageño, antigo avançado e capitão que é hoje dirigente do clube.