De um lado, o Nápoles. Do outro, Rafael Leão. Sim, existe toda uma equipa do AC Milan que voltou a fazer um trabalho excecional na forma como conseguiu anular as duas principais referências napolitanas, Osimhen e Kvaratskhelia. No entanto, e na parte do desequilíbrio na baliza contrária, era o português, o português e quase só o português. Na primeira volta da Serie A em San Siro, o avançado esteve ausente; agora, em abril, fez miséria em três encontros: marcou dois golos e iniciou a jogada de mais um na goleada por 4-0 em pleno Diego Armando Maradona na Serie A; fez a assistência para Bennacer marcar o único golo em San Siro na primeira volta dos quartos da Champions; fez mais uma assistência para Giroud em Nápoles que fez toda a diferença na eliminatória europeia. E foi esse o momento que o colocou quase num pedestal.

