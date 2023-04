As autoridades norte-americanas prenderam dois adolescentes por suspeitas de serem os responsáveis pelo tiroteio numa festa de anos em Alabama, nos EUA. O tiroteio resultou na morte de quatro jovens entre os 17 e os 23 anos e feriu mais de 30 pessoas.

Numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, o sargento Jeremy Burkett, da Agência de Execução da Lei do Alabama, revelou que os suspeitos estão sob custódia policial, têm 16 e 17 anos e serão julgados como adultos.

**Two Arrests Made in Connection to the Tallapoosa County Death Investigation** Special Agents with ALEA’s SBI, have arrested Ty Reik McCullough, 17, of Tuskegee and Travis McCullough, 16, also of Tuskegee. Both individuals were formally charged with 4 counts of Reckless Murder pic.twitter.com/3a25lAITxe — Alabama Law Enforcement Agency (@ALEAprotects) April 19, 2023

Em causa está um crime cometido numa festa de aniversário de 16 anos (“sweet 16″) que decorria num estúdio de dança, na cidade de Dadeville, a 80 quilómetros de Montgomery, quando dois jovens começaram a disparar indiscriminadamente. Até este momento as razões do crime não são desconhecidas e as autoridades sublinham que a investigação ainda está no início.

Jovem salva pelo irmão, que acabou por morrer

Uma das vítimas era um jovem de 18 anos que morreu depois de salvar a irmã, revelou a BBC. Phil Dowdell, 18 anos, jogador de futebol na escola secundária, empurrou Alexis Dowdell para o chão quando o atirador abriu fogo durante a festa de aniversário de Alexis, realizada num estúdio de dança. “A última coisa que lhe disse foi para ser forte”, relatou a aniversariante ao meio inglês.

De acordo com a jovem, o irmão procurou-a quando percebeu que alguém no local tinha uma arma. A mãe, LaTonya Allen, também ouvira “rumores” sobre a posse de arma de um dos participantes da festa, reporta a BBC, que adianta que a própria terá ligado as luzes, ocupado a cabine do DJ e pedido a que quem tivesse uma arma consigo abandonasse o espaço. Ninguém se terá pronunciado. “De repente ouviram-se tiros e só se via toda a gente a correr para a porta e pessoas a cair e a gritar”, contou Alexis. O seu irmão Phil empurrou-a para o chão, recordou, mas os dois acabariam por se separar “no caos”.

Outras três pessoas morreram: Shaunkivia Smith, 17 anos, Marsiah Collins, 19, e Corbin Holston, 23. Também 32 pessoas ficaram feridas, garante a BBC. As autoridades norte-americanas ainda não identificaram suspeitos ou motivos para o massacre.