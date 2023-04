A energia certa para mudar o mundo

E se lhe parece que este é um Prémio inatingível ou de difícil inscrição, engana-se. As candidaturas podem ser feitas através de projetos simples e, até, de projetos que as escolas já tenham em curso. Por isso, se acha que a sua ideia pode mudar o mundo, não deixe escapar a oportunidade de submeter o seu projeto. As candidaturas já abriram e poderão ser submetidas até ao dia 28 de abril!

Este é um dos projetos bandeira da Fundação Galp. Com início da sua atividade em 2009, a Fundação é fiel à ideia de que a colaboração e a confiança, o envolvimento com a comunidade e a geração de valor partilhado, são cruciais para a construção de uma sociedade melhor, mais justa e equitativa – sobretudo quando pela frente emergem desafios tão massivos como a transição energética.

Desde então que a atuação da Fundação se divide em três eixos fundamentais: Energia Sustentável e Proteção da Biodiversidade, a Educação e Conhecimento e o das Emergências Sociais. A Fundação Galp assume-se como uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade pública, que concretiza diariamente o compromisso de responsabilidade social da Galp, marcando presença e levando apoio às comunidades em que se insere.

Quanto ao Projeto Future Up, trata-se de um projeto educativo Galp que conta com a ação de crianças, jovens, professores, voluntários e parceiros para, em conjunto, trazer impacto positivo para a sociedade. Aqui o desafio é a mudança. Aprender, agir, ensinar e participar são os verbos de ordem para que a participação da sociedade se torne ativa no que à sustentabilidade e a energia do planeta diz respeito. Dentro deste projeto é de destacar duas iniciativas: as aulas Energy Up – sessões pedagógicas sobre temas relacionados com a sustentabilidade, a energia e o planeta – e o Prémio Energy Up.

A mudança pode começar em cada um de nós. Desde grandes às ações, às pequenas mudanças do dia-a-dia, tudo faz diferença quando falamos em sustentabilidade. É precisamente neste sentido que a Fundação Galp assume um forte compromisso social de apoiar as comunidades onde atua.

A missão é a de transformar o mundo em que vivemos, sempre de olhos postos numa transição energética justa e solidária.