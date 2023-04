Antes do jogo, tudo foi pacífico. Uma onda vermelha com cerca de 5.000 adeptos do Benfica invadiu a cidade de Milão ainda com a esperança de uma reviravolta na eliminatória que permitisse a primeira presença do clube nas meias da Liga dos Campeões no atual formato. Durante o jogo, à exceção dos primeiros minutos e dos momentos de golo dos italianos, foi o nome do conjunto português que foi ecoando no Giuseppe Meazza, com os adeptos encarnados a saudarem a equipa no final apesar do empate que ditou novo afastamento da principal prova europeia. No entanto, nem tudo correu da melhor forma durante a partida.

Na primeira parte, várias pessoas na zona onde estavam concentrados os adeptos do Benfica acenderam tochas vermelhas que, pouco depois, acabaram por ser arremessadas para cima dos adeptos do Inter. Um jornalista transalpino presente no estádio, Tancredi Palmeri, acrescentou mesmo que nesse setor do estádio para onde foram arremessados os engenhos pirotécnicos estavam mesmo crianças a assistir ao jogo. É possível também ver que várias pessoas fugiram para o interior do estádio para se protegerem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

???? MOMENTO NO QUE OS Adeptos do Benfica causam o pânico nas bancadas. Elementos das claques do Benfica atiraram tochas para as bancadas abaixo onde estavam adeptos do Inter, inclusivamente crianças. A saúde dos adeptos italianos foi colocada em perigo. pic.twitter.com/tSq6v5nF3I — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 19, 2023

Antes já tinham sido rebentados alguns petardos e arremessados potes de fumo para os setores que estavam abaixo do terceiro anel, onde se concentram sempre os adeptos visitantes.

VERGONHA MÁXIMA DOS BENFIQUISTAS! LANÇARAM 8 FOGUETES ACENDIDOS NO MEIO DOS OUTROS ESPECTADORES!#InterBenfica pic.twitter.com/1kWp4in1qH — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 19, 2023

Desta forma, o Benfica não se deverá livrar de uma sanção pesada por parte da UEFA, que costuma ter mão pesada neste tipo de situações que envolvem pirotecnia nos estádios de futebol em encontros europeus, algo que é também adensado por ser um comportamento reincidente que já levou outra equipa nacional, neste caso o Sporting, a ter castigos por parte do órgão que tutela o futebol na Europa.

Em atualização