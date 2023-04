Com a ajuda de um programa de Inteligência Artificial (IA), a banda indie britânica Breeze alcançou sucesso com um álbum onde recria o grupo Oasis, procurando mostrar como soaria hoje a banda, que liderou as tabelas de vendas na década de 1990, se tivesse continuado a tocar.

“Estávamos aborrecidos à espera que os Oasis voltassem”, explicou o grupo ao apresentar o álbum “AISIS”, um jogo de palavras entre AI, a sigla das palavras “inteligência artificial” em inglês e o nome da antiga banda de Liam Gallagher.

O “tédio” atingiu o auge em 2021, durante um dos confinamentos decretados na pandemia de Covid-19, momento que os integrantes do Breeze aproveitaram para compor oito novas canções inspiradas na sonoridade dos Oasis.

Mais tarde, utilizaram um modelo de IA para simular a voz de Gallagher para a inclusão nas faixas originais.

O resultado não só foi bem recebido pela crítica e pelo público, como também obteve algum apoio do próprio cantor britânico.

Gallagher, de 50 anos, referiu esta quarta-feira na rede social Twitter que não ouviu o álbum inteiro, mas ouviu uma música, acrescentando que a achou “melhor do que todas as outras coisas por aí”.

Not the album heard a tune it’s better than all the other snizzle out there — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 19, 2023

O jornal “The Guardian” descreve as oito faixas de “AISIS” como “praticamente indistinguíveis” de um verdadeiro álbum dos Oasis, “com melodias realmente cativantes”, e chega a enquadrar o seu som no período entre o terceiro álbum original da banda de Manchester, “Be Here Now” (1997) e o quarto, “Standing on the Shoulder of Giants” (2000).