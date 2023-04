O preconceito é tramado. O preconceito adolescente ainda pior. Os estreantes Eden Dambrine (Léo) e Gustav De Waele (Rémi) apresentam-se nas férias do verão, entre o prazer de ocupar o tempo com brincadeiras absurdas e as rotinas de ajuda ao trabalho familiar. O realizador Lukas Dhont constrói algo próprio aqui, em poucas cenas percebe-se que a amizade dos dois subsiste como complemento, conhecem-se há anos, brincam juntos, fazem muitas refeições juntos, dormem juntos, são como irmãos de mães diferentes.

Uma paragem comum na adolescência. Por comodismo da realidade ou preparação para a explosão que vem a seguir, este tipo de amizades existe sem segui nenhum percurso ou plano, é apenas o resultado da inocência. O segredo ou o talento de Lukas Dhont passa por mostrar tudo isso pela ação, sem componentes idílicos, com uma comunicação simples, direta e distante de confusões. Se essas mesmas confusões existem, estarão no preconceito do espectador.

“Close” foi vencedor do Grande Prémio do último Festival de Cannes, a meias com “Paixão Misteriosa”, de Claire Denis, o primeiro passo de uma série de nomeações que surgiram nos meses seguintes, entre as quais a de Melhor Filme em Língua Estrangeira, nos Óscares. O belga Dhont tinha surpreendido com a primeira longa-metragem, “Girl: O Sonho de Lara” (2018), com a qual ganhou uma série de prémios em Cannes – e colecionou várias nomeações. “Close” revela-se como a confirmação de um jovem talento, de um realizador ainda na fase da vida com energia e documentação espiritual e empírica para falar da adolescência no presente do indicativo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.