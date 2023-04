Em atualização

A última sessão do julgamento de Cláudio Coimbra e de Vadym Hrynko, antigos militares dos fuzileiros, a Força Especial da Marinha, arrancou esta sexta-feira e, depois de terem sido ouvidas mais de 10 testemunhas na semana passada, chegou a vez de ouvir a última pessoa chamada pela defesa. Esta manhã, o cabo Cristiano Fonseca contou que, pouco depois da hora de almoço do dia 19 de março do ano passado — poucas horas depois das agressões na discotecas MOME, em Lisboa, que terão resultado na morte do agente da PSP Fábio Guerra –, recebeu uma chamada de Cláudio Coimbra, que explicou o que se tinha passado. E, nessa altura, nem Cláudio, nem Vadym, nem o cabo Fonseca saberiam que a pessoa hospitalizada era agente da PSP.

Depois de ter a versão dos dois arguidos, o Cabo Fonseca, que está em missão em Moçambique e que falou por videochamada, ligou “para a hierarquia superior”. “O que me foi dito foi que eles tinham de estar contactáveis”, acrescentou, sem que público e jornalistas que estavam na sala pudessem ver a imagem da chamada, já que não existia conexão com o habitual ecrã colocado no canto direito da sala do tribunal. “Liguei para o Cláudio Coimbra para dizer que nesse dia podiam ser chamados para se apresentarem na base do Alfeite. Entretanto, recebi ordens para eles se apresentarem na base”.

Na altura em que recebeu as ordens para que os dois arguidos fossem para a base do Alfeite, os superiores de Cláudio e de Vadym já sabiam que as pessoas que estavam na discoteca naquela madrugada eram agentes da PSP. Souberam pela comunicação social, explicou o cabo Fonseca, e Claúdio e Vadym terão sido confrontados com essa informação: “Perguntámos se eles já sabiam e eles responderam que não”. Foi aí que este superior da Marinha decidiu chamar outra pessoa para falar com os dois arguidos, para que fosse confirmada a versão que os dois contaram inicialmente. “Queria constatar que, de alguma forma, outra pessoa pudesse ter outra conversa com eles para ver se os factos batiam certo. E os factos que me contaram a mim batiam certo com os factos que lhes contaram a ele.”

Na semana passada, em três dias de julgamento, o tribunal ouviu mais de 10 testemunhas. Uma delas, um jovem que esteve naquela madrugada à porta da discoteca, garantiu que viu Fábio Guerra ser pontapeado na cabeça. “O Fábio ficou no meu colo”, disse Afonso Silveira, que falou por videoconferência. E os dois arguidos reconheceram que agrediram o agente da PSP, apesar de sublinharem, várias vezes, que não sabiam que Fábio Guerra e os cinco amigos que estavam com ele eram polícias.