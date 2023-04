Moonbin, membro do grupo de K-Pop Astro e do duo Moonbin & Sanha, foi encontrado morto esta quinta-feira, no apartamento onde morava, no luxuoso bairro de Gangnam, em Seul.

Moonbin “deixou inesperadamente o nosso mundo e tornou-se uma estrela no céu”, anunciou a editora Fantagio, que representa o popular grupo.

O cantor tinha 25 anos. A polícia local, citada pela BBC a partir dos media sul-coreanos, suspeita de suicídio: “Parece que ele pôs fim à própria vida, mas está a ser feita uma autópsia para determinar a causa exata da morte”. Também segundo a BBC, a Coreia do Sul tem a maior taxa de suicídio jovem dos países desenvolvidos. Apesar de a taxa global de suicídio no país estar a cair, no que diz respeito aos jovens na casa dos 20 verifica-se o fenómeno inverso.

No comunicado divulgado através do Twitter, a Fantagio pede não apenas privacidade mas também solicita aos fãs dos Astro — conhecidos como “Arohas” — e aos não fãs que se abstenham de “partilhar especulações ou informações maliciosas”.

Moonbin, que era irmão de Moon Sua, outra estrela do universo K-Pop, do grupo Billlie, foi encontrado morto pelo agente da banda, de que fazia parte desde 2016, tinha então 18 anos.

Antes de integrar os Astro, que reúnem 5,4 milhões de seguidores no Instagram, Moonbin foi ator e modelo. Ainda antes disso, tinha ingressado, ainda criança, no famoso programa de treino da editora Fantagio, para aprender a cantar e dançar.

Numa conversa recente com fãs, através das redes sociais, o artista terá revelado que não andava a sentir-se bem, estão a avançar os meios de comunicação sul-coreanos. “Quero confessar uma coisa, estou realmente a sentir-me muito mal. Deve ter havido uma série de sinais em que puderam reparar desde o início do concerto, por isso lamento muito por vocês, malta”, disse Moonbin, depois de um concerto. “Tenho feito exercício e tentado recuperar coisas que pouco a pouco tenho deixado. Escolhi este trabalho, por isso tenho de ser feliz, para vos poder fazer a vocês, fãs, felizes também.”

Nas redes sociais, os “Arohas”, ainda incrédulos com a morte prematura do membro dos Astro, têm partilhado condolências e homenagens.