A NASA negou que o “forte clarão de luz” avistado em Kiev, na Ucrânia, na noite desta quarta-feira tivesse sido provocado por um satélite.

A administração regional da capital ucraniana tinha avançado que, segundo “informações preliminares”, o incidente teria sido causado pela reentrada na atmosfera terrestre de um velho satélite, o RHESSI, lançado há 21 anos e desativado desde 2018. O alerta aéreo foi ativado para evitar que a população fosse atingida por destroços do aparelho.

Em declarações à BBC, Rob Margetta, do gabinete de comunicação da NASA, esclareceu que o equipamento espacial ainda se encontra em órbita e que a sua reentrada na atmosfera está prevista para a noite desta quinta-feira. O seu percurso está a ser acompanhado pela agência espacial e pelo departamento da Defesa norte-americano, afirmou.

O astrónomo Jonathan McDowell escreveu no Twitter que a órbita do satélite RHESSI passa a centenas de quilómetros da Ucrânia e que o clarão de luz “não teve nada a ver” com a sua reentrada na atmosfera.

