A Rússia terá neste momento uma rede de espionagem no Mar do Norte, criada para recolher informações que permitam ao Kremlin atacar infraestruturas-chave na região, como parques eólicos e cabos de comunicação. A conclusão é de uma investigação jornalística de televisões estatais de vários países nórdicos, que oferece um novo olhar sobre as capacidades de espionagem de Moscovo.

De acordo com a investigação, que cita oficiais de inteligência de países como a Dinamarca e a Noruega, a suposta estratégia russa passa por disfarçar navios de espionagem como embarcações de pesca com o objetivo destas obterem informações sensíveis para a rede de informação do Kremlin.

Segundo um oficial dinamarquês, este programa terá sido projetado para ser posto em prática caso a Rússia entre num conflito armado com com o Ocidente. Os noruegueses adiantam mesmo que o projeto tem recebido muita atenção e financiamento por parte do Kremlin e que está a ser gerido diretamente pela cúpula central do poder russo.

As embarcações militares russas, refere a investigação, navegam disfarçadas de barcos de pesca ou de investigação científica mas, na realidade, estão equipadas com tecnologia de vigilância. Tal equipamento permite a Moscovo mapear áreas cruciais do Mar do Norte que podem servir de alvos de sabotagem.

A reportagem coincide com a divulgação pelo governo dinamarquês, na terça-feira, de dados relativos às operações dos seus serviços de informação: os documentos confirmam que as operações de patrulha identificaram e fotografaram mais de de 100 embarcações russas ao largo da costa da Dinamarca nos dias que antecederam a explosão que destruiu o gasoduto NordStream no Mar Báltico, em setembro de 2022.

Estas “viagens” já tinham sido reveladas há vários meses pela imprensa alemã, mas foram agora confirmadas de forma oficial. Também na Alemanha, estará em curso uma investigação às movimentações de um iate de navegação, o “Andrómeda”, que as autoridades creem ter estado por trás do ataque.

A investigação dos meios de comunicação nórdicos deu ainda conta da existência de “navios-fantasma” — isto é, embarcações que desligaram os seus transmissores de localização para manterem as comunicações secretas. No entanto, várias trocas de mensagens entre os navios suspeitos terão sido intercetadas pelas autoridades, que continuam a monitorizar as atividades dos mesmos.