Qualquer habitante dos Estados Unidos com uma conta no Facebook, em qualquer momento desde maio de 2007, pode solicitar a sua parte de um acordo de privacidade de 725 milhões de dólares (cerca de 661 milhões de euros).

A Meta, controladora das redes sociais Facebook, Instagram ou WhatsApp, concordou em pagar a indemnização para resolver o processo que alegava que a empresa permitiu que milhões de informações pessoais dos seus utilizadores fossem fornecidas à Cambridge Analytica, empresa que apoio a campanha presidencial de Donald Trump em 2016.

Ainda não é claro quanto dinheiro os utilizadores irão receber, noticiou a agência Associated Press (AP).

Quanto maior for o número de pessoas que apresentem reivindicações válidas, menor será cada pagamento, uma vez que o dinheiro terá de ser dividido entre estes.

Para solicitar a indemnização, os utilizadores podem preencher um formulário e enviá-lo ‘online’ ou imprimi-lo e enviá-lo por correio.

Este caso surgiu a partir de revelações de 2018 de que a Cambridge Analytica, uma empresa ligada ao estrategista político de Trump, Steve Bannon, pagou a um criador de aplicações do Facebook para aceder a informações pessoais de cerca de 87 milhões de utilizadores da plataforma.

Estes dados foram utilizados para visar os eleitores dos EUA durante a campanha de 2016, que culminou na eleição de Trump como o 45.º Presidente.

Os protestos relacionados com estas revelações levou o diretor executivo e co-fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, a ser interrogado por congressistas norte-americanos e resultou em pedidos para que as pessoas encerrassem as suas contas na rede social.

O crescimento do Facebook estagnou à medida que mais pessoas estão ligadas em aplicações rivais como o TikTok, embora a rede social ainda possua mais de 2.000 milhões de utilizadores em todo o mundo, incluindo cerca de 250 milhões nos EUA.