Os oito militares da GNR de Carvalhos, Vila Nova de Gaia, que foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de sequestro e de tortura por agressões a um suspeito de furto, dentro da esquadra, foram novamente alvo de processos disciplinares abertos pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI). De acordo com a informação avançada ao Observador, os processos estão em curso e foram reabertos na sequência da decisão do Tribunal da Relação do Porto, com data de dezembro do ano passado, que forçou o julgamento dos nove arguidos — oito militares em funções e um na reforma. Ainda não existe data marcada para o julgamento.

Tal como avançou o Observador, depois da acusação do Ministério Público, os arguidos pediram abertura de instrução, mas o tribunal do Porto decidiu no ano passado não levar ninguém a julgamento. Nessa altura, os arguidos ainda no ativo tinham sido alvo de processos disciplinares por parte da IGAI, mas os mesmos foram suspensos uma vez que não tinham sido pronunciados pelos crimes de que eram acusados. Agora, com a decisão da Relação do Porto, os arguidos voltam a ser alvo de processos disciplinares, cujas consequências, segundo o regulamento de disciplina da GNR, podem passar por apreensão de documentos, desarmamento, transferência preventiva ou suspensão preventiva do exercício de funções.

A acusação do Ministério Público tem data de 2019 e, em agosto desse ano, um militar da GNR — que também é arguido neste processo — apresentou uma queixa no posto onde trabalhava antes de passar à reforma. Este arguido, apontou o Ministério Público, “conhecia e tinha mesmo proximidade com os restantes arguidos”. A queixa pretendia então que fosse investigado o desaparecimento do seu carro. Seis dias mais tarde, o militar voltou à esquadra para, segundo o MP, indicar o autor do roubo, que seria um dos seus vinhos.

No mesmo dia, os agora arguidos terão ido até casa do suspeito indicado pelo antigo colega e o homem foi conduzido até à esquadra. Foi colocado “num quarto sem luz, sem local para se sentar, amontoado de mobiliário e caixotes” e foi “violentamente” agredido. O objetivo das agressões seria obter uma confissão e, no total, o suspeito esteve dentro do posto durante nove horas — sempre na presença do antigo militar.

“Desferiram-lhe vários socos e pontapés, atingiram-no com golpes de bastão e com parte de uma mangueira”, apontou o Ministério Público, acrescentando que o homem estava “quase deitado no chão” e com os braços levantados, para evitar agressões na cabeça. “Foi-lhe encostada à cabeça um cano de arma de fogo”, disse ainda a acusação.

Depois da decisão da instrução, de não pronunciar os arguidos pelos crimes de sequestro e de tortura por agressões, o Tribunal da Relação do Porto entendeu que “se não fosse para obter a confissão através da privação da liberdade e das agressões, bastaria tomar nota das suas declarações e deslocarem-se (os militares) aos locais indicados”.