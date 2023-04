O Governo tem pouca gente com “verdadeira autonomia” e não foi construído tendo por base “personalidades com pensamento político próprio e conhecido”. A crítica é do socialista — atualmente presidente do Conselho Económico e Social — Francisco Assis.

Em entrevista ao Público esta sexta-feira, Assis não se coíbe de criticar quem promove “burocratas” e pessoas que fazem um percurso inteiro na política “com base na gestão do silêncio calculista“, sugerindo que é isso que acontece neste Governo de António Costa.

É o próprio Assis que, reconhecendo o “ambiente de hostilidade” que viveu no PS depois de se opor à geringonça (e que diz estar sanado), reconhece também que Costa, “quando teve de fazer opções de fundo” e formar governos ou listas de deputados, não contou com Assis — “Isso é uma evidência com a qual eu convivo bem”.

E, depois de falar do estatuto de “quase proscrito” que teve no PS, aproveita para defender Pedro Nuno Santos. Apesar de terem ideias políticas muito diferentes, Assis frisa que não gosta de “necrologia” política nem da prática de excluir das “fotografias” certas pessoas “consoante as conveniências” e elogia o ex-ministro, que defende ter”futuro” no PS, por ter pensamento e percurso próprio. Já o próprio Assis não exclui nada em tempos futuros: tanto candidaturas a Belém como à liderança do PS estão em aberto.