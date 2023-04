Mais de 4.000 pessoas surdas foram atendidas na plataforma de videochamada de atendimento do SNS 24, inaugurada há três anos para garantir o atendimento a toda a população na crise pandémica, revelam dados esta sexta-feira divulgados.

Inserida no portal SNS 24, a plataforma tem dado resposta a uma necessidade dos cidadãos surdos ao estabelecer o contacto com um intérprete de Língua Gestual Portuguesa que faz a mediação com um enfermeiro do SNS 24, adiantam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) em comunicado.

O acesso à Linha SNS 24 pode ainda ser utilizado para assegurar a comunicação entre os profissionais de saúde e doentes surdos nos centros de saúde e hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

“Esta plataforma de atendimento no SNS 24 para cidadãos surdos foi lançada numa altura crítica em que se tornava imperativo garantir um serviço acessível para toda a população durante a crise pandémica. Foi com muita satisfação que vimos que este serviço se manteve ao longo do tempo, independentemente de já não estarmos em pandemia, uma vez que é fundamental para a autonomia e para a qualidade de vida das pessoas surdas enquanto cidadãos de pleno direito”, afirma no comunicado o presidente da Federação Portuguesa das Associações de Surdos (FPAS), Pedro Costa.

Pedro Costa reconhece que ainda existe um caminho a percorrer e “uma maior sensibilização de todos os profissionais de saúde para a realidade da comunidade surda e para a Língua Gestual Portuguesa”, pelo que iniciativas como a videochamada no SNS 24 são fundamentais para melhorar a acessibilidade.

Os serviços prestados seguem parâmetros iguais para todos os cidadãos, diferindo apenas na forma de acesso ao Serviço de Triagem, Acompanhamento e Encaminhamento (TAE), também disponível na app SNS 24, bem como aos Serviços Informativos e Administrativos, que permitem aceder a informações e apoios, por exemplo, na marcação de consultas nos cuidados de saúde primários, na submissão de requerimentos de isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica, entre outras informações.

“O acesso aos serviços de saúde é uma luta que a comunidade surda trava há muito tempo e a criação deste atendimento foi um passo muito importante rumo a garantir que as pessoas surdas têm uma acessibilidade mais plena”, defende o presidente da FPAS

A presidente do Conselho de Administração da SPMS, Sandra Cavaca, afirma, também citada no comunicado, que “o SNS 24 é uma ferramenta que veio melhorar o acesso dos cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde e a plataforma de videochamada vem democratizar esse acesso ao não deixar que ninguém fique para trás”.