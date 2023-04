Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

São cada vez mais os casos de cidadãos russos condenados na justiça por declarações que, alegadamente, colocam em causa a invasão da Ucrânia. Desta vez, a culpada de “desacreditar o exército” foi uma idosa moscovita que esta quinta-feira foi multada em 40.000 rublos (cerca de 450 euros). O motivo? Disse que Volodymyr Zelensky era bonito.

O caso foi denunciado pela organização de direitos humanos russa Memorial, uma das vencedoras do Prémio Nobel da Paz 2022, revela o jornal espanhol La Vanguardia. O incidente em causa remonta a dezembro de 2022. Na altura, Olga Slegina, de 70 anos, terá dito a uma empregada de uma cantina onde jantava, que tinha descrito o Presidente ucraniano como uma “aberração”, que Zelensky era “um jovem muito bem parecido com um bom sentido de humor” e lembrou o seu passado de humorista afirmando que “todos se costumavam rir das suas piadas”.

Três dias mais tarde, um homem com roupas civis bateu à porta de Olga, trazendo consigo três depoimentos de testemunhas que a tinham ouvido a elogiar Zelensky. A idosa clarificou que a conversa apenas dizia respeito à aparência física do líder ucraniano. “Não tem direito a elogiá-lo, ele é nosso inimigo” foi a resposta do homem.

A Memorial relata ainda que, no decurso da investigação, as autoridades alteraram as palavras da mulher, e obrigaram-na a assinar documentos que não pôde ler, em que confessava ter feito críticas explícitas ao Kremlin e ao exército. A mulher diz ter cooperado com as ordens da polícia por se ter sentido “intimidada” com a situação e desejado resolvê-la o mais rapidamente possível. A sessão em tribunal na qual recebeu a sentença não terá durado mais do que cinco minutos.

Os casos de russos visados pela justiça por críticas (reais ou percecionadas) às políticas do Kremlin são cada vez mais. Algumas estimativas indicam que milhares de pessoas já foram detidas desde o início da invasão por protestar contra a guerra.