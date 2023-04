Poças

Rua Visconde das Devesas, 168 4401 – 337 Vila Nova de Gaia. Tel.: 223 203 257. 22 de abril, 17h (prova de vinhos com harmonização de chocolates).

Para uma visita com vários motivos: uma prova, uma exposição e uma nova carta de petiscos servem de pretexto para rumar a Vila Nova de Gaia e visitar o Centro de Visitas da Poças, empresa de vinho do Porto. Com uma agenda de programas acabada de lançar, a 22 de abril, sábado, às 17h30, conte com uma prova de vinhos harmonizada com chocolates Annabon (30€). E, já que está por lá, passe pela exposição “Impressões da Vinha”: depois de terem sido encontrados cinco cartazes publicitários dos anos 30 nos armazéns da Poças, lançou-se o desafio aos alunos de Rui Mendonça, professor da Faculdade de Belas Artes do Porto e amigo da empresa de vinhos, para recriarem imagens ligadas ao vinho, à região e ao turismo, considerando o impacto económico, social e comercial do mesmo. Para terminar, a nova carta de petiscos: criada pelo chef Pedro Braga, à frente do restaurante Mito, o destaque vai para o Blinis (sável, creme fraiche, limão e caviar de alga, 12€), proposta que é uma homenagem à tradição dos tanoeiros nos balseiros do Douro que fumavam este peixe em barricas do vinho do Porto.

Portugália NorteShopping

R. Sara Afonso, 4460-841 Sra. da Hora. Tel.: 22 957 1318. Todos os dias, 10h às 23h.

Para celebrar um regresso à mesa: a emblemática cervejaria volta a rumar ao norte do país e estabelece-se no NorteShopping, em Matosinhos. De portas abertas desde 11 de abril, no Portugália Balcão da grande superfície vai encontrar todos os clássicos, desde o bife com molho de assinatura, à açorda de camarão, com gema de ovo e coentros, sem esquecer, claro, os croquetes de carne.

Party Sleep Repeat

Oliva Creative Factory, R. da Fundição, 3700-119 São João da Madeira. Sábado, 22 de abril, das 16h às 5h.

Para uma noites de concertos assinados em português: Linda Martini, Xinobi, David Bruno, Fogo Fogo são alguns dos nomes que fazem o cartaz que marca o regresso do festival Party Sleep Repeat depois de uma pause de três anos provocada pela pandemia. A celebrar uma década, o festival, organizado pela Associação Cultural Luís Lima (ACLL) mantém a vertente solidária e — numa homenagem a Luís Fernandes Lima, que morreu em 2021 vítima de cancro — reverte as receitas da bilheteira para causas sociais, com especial enfoque para a Liga Portuguesa Contra o Cancro e a “Apadrinhe Esta Ideia”, iniciativa local de apoio a famílias em dificuldades. Ponha na agenda: acontece já este sábado, 22 de abril, na Oliva Creative Factory. Conte ainda com Gala Drop, Kings of the Beach, Sunflowers, Yakuza, Arianna Casellas y Kauê, Máquina e ainda Catxibi e El Nando na Festa Turbo no alinhamento. Bilhetes disponíveis online por 20€ até à data do evento. Depois, podem ser adquiridos à porta, por 30€. Consulte aqui os horários.

Novo menu da Musa da Bica

Calçada Salvador Correia de Sá 2A Lisboa. Tel.: 964 847 250. Segunda a quinta-feira, das 17 à 1h; sexta-feira e véspera de feriado, das 15h às 2h; sábado, das 15h às 2h; domingo, das 14h à 1h.

Para comer com gosto, sem ter medo de se sujar: é sempre um caso grave de indecisão, não fosse o conjunto das sugestões tão inesperadas quanto apetitosas. A Musa da Bica acaba de renovar a sua carta onde se misturam alguns dos best sellers com novas propostas de Tiago Lima Cruz. Foi-se a famosa cachorra, mas há cheese waffle, o chicken popcorn, a couve de flor frita, o pastel de bobo de camarão ou uma generosa e crocante dose de batatas fritas, tudo é boa opção para desfrutar com uma cerveja na mão, num final de tarde de primavera e a receber de braços apertos mais uma noite de festa alegre.

“A Pequena Baleia”

Oceanário, Esplanada Dom Carlos I s/nº, 1990-005 Lisboa. Tel.: 21 891 7000. A partir de 22 de abril. Bilhete a 49€ (uma criança entre os 2 e 4 anos e dois acompanhantes a partir dos 13 anos).

Para criar laços com o mar: pensada para crianças entre os 2 e os 4 anos, a nova visita guiada ao Oceanário de Lisboa, “A Pequena Baleia”, baseada na obra “A Baleia” de Benji Davies, autor inglês de livros ilustrados e realizador de animação, foi projetada para desafiar os miúdos a criarem uma relação sustentável e de respeito com o oceano. A narrativa parte da amizade entre uma baleia e um menino, mas aborda também as histórias de outras espécies, dos pinguins às lontras marinhas. A visita inclui passagem pelo Aquário e às restantes exposições do Oceanário. Para uma criança entre os 2 e 4 anos e dois acompanhantes maiores de 13 anos, o bilhete custa 49€. O programa, que arranca a 22 de abril, deve ser marcado com três dias de antecedência.

Sons pela Cidade

De 20 de abril a 21 de maio. Vários locais de Lisboa. Entrada livre.

Para sentir os bons sons da cidade: a partir de 20 de abril, há música nas ruas de Lisboa. Em colaboração com as juntas de Freguesia e com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa apresenta a 9.ª edição do Festival Sons Pela Cidade – Música em Festa. Entre centros sociais, auditórios, igrejas e outros locais icónicos, o ciclo de oito concertos arrancou na quinta-feira, 20 de abril, em Belém, seguindo esta sexta-feira, às 21h30, para a Igreja da Boa Hora, na Ajuda, com obras dos compositores Georg Philip Telemann, Vivaldi e Tartini. No sábado, 22, a iniciativa decorre na Igreja Paroquial do Espírito Santo, no Beato, com obras de Jan Dismas Zelenka. O festival continuará até ao final de maio a correr a cidade — consulte aqui a programação completa.

Raiz Spring Party

Avenida Infante Dom Henrique 1900-319 Lisboa. Das 16h às 21h. Entrada a 3€.

Para celebrar o Dia Mundial da Terra: a 22 de abril a Raiz leva as suas hortas verticais para o Arroz Studios, celebrando, com uma série de atividades, a primavera e as primeiras colheitas do ano. Dando provas de como a agricultura sustentável e a cidade são também um casamento possível, conte com uma programação eclética, que inclui visitas guiadas à horta, DJ set de A Costureira, conversas sobre a evolução da agricultura urbana e ainda aperitivos e cocktails feitos a partir de produtos acabados de colher. Uma tarde em verde que marca o Dia Mundial da Terra.

Atlântico

Vila Vita Parc, R. Anneliese Pohl, 8400-450 Porches. Tel.:. Sábado a quarta-feira, das 19h às 22h.

Para provar o mar e a terra no Atlântico: João Viegas, chef do Atlântico, restaurante do resort de luxo Vila Vita Parc, em Porches, no Algarve, preparou um novo menu que celebra o verão, o mar, a terra e o Algarve — um repasto que põe a tónica no marisco e peixe da costa algarvia, mas também no potencial da proteína vegetal. A sugestão é que, nas entradas, comece pelo capítulo terra, seguindo depois para o mar: apostando aqui no conceito de partilha, comece por um tártaro de beterraba com toranja; pelos tubérculos e rábano branco com mostarda; pelo brioche de gamba da costa com coentros e alho crocante; ou ainda pela lula marinada com pão negro e salicórnia. Agora, no campo dos principais, há caldeirada vegetal, batata-doce e plantas halófitas (com ou sem polvo); beringela fumada e cogumelos selvagens (com ou sem pargo) ou ainda, na secção dos pratos de tacho, grão-de-bico com abóbora e acelgas ou a feijoca com lula da costa na brasa. Estão disponíveis dois menus degustação de seis momentos: o vegetal (90€) e o pescetariano (125€).

Abril em Flor

Terreiro do Paço, Lisboa. Dia 24 de abril, às 22 horas. Entrada livre

Para assinalar a Revolução dos Cravos com Vitorino: a Praça do Comércio quer ser o palco principal para assinalar os 49 anos do 25 de Abril em Lisboa. No espetáculo Abril em Flor, Vitorino comanda a festa a partir das 22 horas, mas não vai estar sozinho. A ele, juntam-se Mafalda Veiga, Márcia, Luís Trigacheiro, Zeca Medeiros e as Cantadeiras e Cantadores do Redondo. Já Carlão, Capicua, Aldina Duarte e Tim juntam-se em vídeo para declamar poemas de Sophia de Mello Breyner, Jonas Negalha, Manuel Alegre e Ruy Belo. É tudo acompanhado por videomapping e culmina num espetáculo de fogo de artifício.

A Liberdade é a Nossa Maior Força

Parque da Quinta dos Franceses, Praça 1º de Maio 23, 2840-485 Seixal. Dia 24 de abril, a partir das 22h. Entrada livre

Para celebrar a liberdade pela noite dentro: vai ser difícil ir cedo para casa no Seixal, onde a festa do 49.º aniversário do 25 de Abril começa ao som de cinco artistas africanas — Kady, Soluna, Éllàh, Yeni e Yeri — que abrem o concerto de Dino D’Santiago. Sob o lema “a liberdade é a nossa maior força”, o concelho leva a palco alguns finalistas do The Voice Portugal e os Gospel Collective antes do espetáculo de fogo de artifício, pela meia-noite. A festa continua com Branko, Vado Más Ki As, Prétu e Batukadeiras Madame X.

Paulo de Carvalho e Convidados

Praça da Liberdade, 2825-322 Almada. Dia 24 de abril, a partir das 22h. Entrada livre

Para não deixar passar o incontornável “E Depois do Adeus”: a canção de Paulo de Carvalho que venceu o Festival da Canção de 1974 — e que acabaria por se tornar um símbolo da revolução — vai ser cantada alto e bom som na Praça da Liberdade, em Almada, onde as celebrações arrancam pelas 22 horas. O artista vai partilhar o palco com vários convidados antes da meia-noite, entre eles Carolina Deslandes, Tatanka, Irma e Anabela. Quando baterem as 12 badaladas, lançam-se os fogos de artifício e o palco passa então a ser de Nenny.

Arraial dos Cravos

Largo do Carmo, 1200-203 Lisboa. Dia 24 de abril, entre as 17h e a meia-noite. Entrada livre

Para escutar o som dos adufes: o Largo do Carmo vai receber várias atividades durante a tarde de segunda-feira, numa celebração que se pode aproveitar até à meia-noite, já que no dia a seguir é feriado. O Arraial dos Cravos vai ter dança, poesia, bancas com materiais associativos, gastronomia e música, como a atuação do projeto Fio à Meada que leva os seus adufes para o histórico largo por onde também passou a revolução. O evento está a cargo das organizações Associação Abril, o Movimento Cívico Não Apaguem a Memória e o Abril É Agora.

Abril na Voz – JP Simões

Largo do Carmo, 1200-203 Lisboa. Dia 25 de abril, pelas 18h. Entrada livre

Para ouvir o autor de “um trabalho de pura sedução”: as palavras são de Valter Hugo Mãe, mas o mérito é de JP Simões. O Largo do Carmo não vai ter descanso entre segunda e terça-feira, recebendo o cantor, compositor, letrista, contista e dramaturgo português no dia a seguir ao Arraial dos Cravos, para o concerto de celebração Abril na Voz. JP Simões é esperado pelas 18h e a entrada livre.

Jardins do Palácio de São Bento

Praça da Constituição de 1976, 1200-619 Lisboa. Dia 25 de abril, a partir das 17h. Entrada livre

Para dançar aos ritmos de “Sushi” e “Agarra em Mim”: a residência oficial do primeiro-ministro volta a ser palco de celebrações do 25 de Abril, com um programa de comemorações que tem em grande destaque os concertos de Nenny, na pérgula, e de Ana Moura, no terraço frontal, marcados para as 17h e 17h45, respetivamente. Mas não é tudo: a tarde de terça-feira nos jardins do Palácio de São Bento fica também marcada pela inauguração de uma escultura de Rui Chafes na rotunda lateral, teatro de marionetas, espetáculos de dança e outras atuações musicais.

25 de Abril Sempre!

Praça de Campolide, Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, 1070-072 Lisboa. Dia 25 de abril, a partir das 16h30. Entrada livre

Para conhecer o novo álbum de Aurea: em conjunto com a QUIC, a Junta de Freguesia de Campolide organiza pela segunda vez o evento 25 de Abril Sempre! —e a artista que lançou em março o álbum “Moods” será cabeça de cartaz este ano. O programa na Praça de Campolide começa pelas 16h30 com os Vila Morena, banda de tributo a Zeca Afonso que promete levar as canções que marcaram a revolução. Segue-se Aurea pelas 18h.

Festival 2504

Palácio Baldaya, Estrada de Benfica 701A, 1500-087. Entre os dias 22 e 25 de abril. Entrada livre

Para recordar o que não se podia fazer: o Festival 2504 instala-se durante quatro dias no Palácio Baldaya com concertos, workshops e uma série de conversas em torno dos direitos e liberdades que eram proibidos antes da revolução. O programa #NãoPodias centra-se nos temas do voto, da liberdade de expressão e da Europa, com convidados como Diana Duarte, Diogo Faro e António Brito Guterres. Entre as atuações musicais, destaca-se o concerto do músico Lenine pelas 17h de dia 25. Já os workshops estão a cargo da Academia Gerador e têm temas como “Sistema Eleitoral Português: Como Funciona? Como Reformar?” ou “O que é a Música de Intervenção Hoje?”. O programa completo está disponível no site da organização.

